Formasyon kalktı mı? MEB'den formasyon için yeni hamle!

UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR? Prof. Dr. Mustafa Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Formasyonu alan herkes kendisini atanamayan öğretmen olarak değerlendiriyordu. MEB’in yükün altından kalkmak için bunu kaldırmış olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamayla ihtiyaca göre kontenjanlar belirlenecek.



Prof. Dr. Mustafa Özcan (MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Kaldırılması çok iyi oldu. Okula gidip uygulama yapmadan formasyon alanlar vardı. Yüzbinlerce kişi eğitim alıyor, sonrasında atanamayan öğretmen sorunu ortaya çıkıyor. Formasyonla öğretmen olunabilir ama o program iki yıl sürer. Milli Eğitim Bakanı’nı tebrik ediyorum, çok önemli bir adım attı.



Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Biz bu alanda uzun yıllar çalışmış tecrübeli üniversiteler olarak karara sıcak bakıyoruz. 2010’dan itibaren sertifika programına dönüştü. Daha önce de tezsiz yüksek lisans programıydı. Süresi 1.5 yıldı. Bir yılı derslerle geçiyordu. Sonrasında uygulama eğitimi veriliyordu. Türkiye’nin şu anda teknik olarak atanmayı bekleyen öğretmenlerini de düşündüğümüzde ihtiyaca dayalı sistemi getirmesi neredeyse bir zorunluluk.



Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Fen, edebiyat fakülteleri özellikle bir darbe yemiş gibi gözüküyor. Eğitim fakültelerinde zaten sorun yok. Özellikle eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerden burada haksızlık olduğunu iddia edenler de vardı. Eğitim fakültesine yüksek puanla giriyorlar. Diğer fakültelerden mezun olanlar bir yıl aldığı eğitimle atanarak eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının önüne geçmiş gibi oluyordu. Şimdi fen edebiyat mezunları da benzer eğitim almış olacaklar.