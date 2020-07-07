Formasyon kalktı mı? MEB'den formasyon için yeni hamle!
Öğretmenlerin pedagojik formasyon alma zorunluluğu, yeni düzenleme ile farklı bir boyut kazanacak. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve MEB tarafından birlikte yürütülecek yeni dönemde, ‘Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ formasyon yerine geçecek. İşte, uzmanların formasyonun kaldırılması ve yeni formasyon süreci ile ilgili belirlediği önemli detaylar
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Formasyon kaldırıldı mı sorusu, son günlerde pek çok öğretmen adayının araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde kaldırılacağı duyurulan formasyon için ilk adım, geçtiğimiz günlerde yayımlanan resmi yazı ile atılmış oldu. Buna göre formasyon yerine yüksek lisans yöntemi ile bu aşama tamamlanabilecek. İşte, o konuda detaylı bilgiler
Pedagojik formasyonun kaldırılması ile ilgili yazılı 29 Haziran 2020 tarihli Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile alan Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK aracılığıyla üniversiteleri bilgilendirdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı;
"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi karar ve eki çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.
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Bakanlığımız 2023 eğitim vizyon belgesinde, sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi Karar eki Çizelge'de yer alan Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu iş birliği ile açılan açılacak olan ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisansı ya da pedagojik formasyon programı / pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarı ile tamamlayanlar ifadesi, ilgi karar doğrultusunda değiştirilmiş olup yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitimi, ilgi karardaki geçerliliğini yitirmiştir. "
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2023 EĞİTİM VİZYONU’NDA DA YER ALIYORDU
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018’de yaptığı konuşmasında “Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek” açıklamasını yapmıştı. Bu konu 2023 Eğitim Vizyonu’nda da yer aldı. Vizyon belgesinde şu ifadelere yer verildi: “Sertifikaya dayalı ‘Pedagojik Formasyon’ uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde ‘Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı’ açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlanacak.”
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UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Prof. Dr. Mustafa Arslan (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Formasyonu alan herkes kendisini atanamayan öğretmen olarak değerlendiriyordu. MEB’in yükün altından kalkmak için bunu kaldırmış olduğunu düşünüyorum. Bu uygulamayla ihtiyaca göre kontenjanlar belirlenecek.
Prof. Dr. Mustafa Özcan (MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Kaldırılması çok iyi oldu. Okula gidip uygulama yapmadan formasyon alanlar vardı. Yüzbinlerce kişi eğitim alıyor, sonrasında atanamayan öğretmen sorunu ortaya çıkıyor. Formasyonla öğretmen olunabilir ama o program iki yıl sürer. Milli Eğitim Bakanı’nı tebrik ediyorum, çok önemli bir adım attı.
Prof. Dr. Fatma Bıkmaz (Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Biz bu alanda uzun yıllar çalışmış tecrübeli üniversiteler olarak karara sıcak bakıyoruz. 2010’dan itibaren sertifika programına dönüştü. Daha önce de tezsiz yüksek lisans programıydı. Süresi 1.5 yıldı. Bir yılı derslerle geçiyordu. Sonrasında uygulama eğitimi veriliyordu. Türkiye’nin şu anda teknik olarak atanmayı bekleyen öğretmenlerini de düşündüğümüzde ihtiyaca dayalı sistemi getirmesi neredeyse bir zorunluluk.
Prof. Dr. Ahmet Şükrü Özdemir (Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı): Fen, edebiyat fakülteleri özellikle bir darbe yemiş gibi gözüküyor. Eğitim fakültelerinde zaten sorun yok. Özellikle eğitim fakültelerinde okuyan öğrencilerden burada haksızlık olduğunu iddia edenler de vardı. Eğitim fakültesine yüksek puanla giriyorlar. Diğer fakültelerden mezun olanlar bir yıl aldığı eğitimle atanarak eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının önüne geçmiş gibi oluyordu. Şimdi fen edebiyat mezunları da benzer eğitim almış olacaklar.