Florida'da akılalmaz görüntü

Meksika (51 bin 633), Şili (46 bin 59), Hollanda (44 bin 141), Pakistan (43 bin 966), Katar (33 bin 969) Ekvador (33 582), İsviçre (30 bin 597), Belarus (30 bin 572), İsveç (30 bin 377), ortekiz (29 bin 209), Singapur (28 bin 343), İrlanda (24 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (24 bin 190) ve Bangladeş (23 bin 870).”