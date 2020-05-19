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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 12:52,

Florida'da akılalmaz görüntü

ABD’de koronavirüsün en çok görüldüğü 9’uncu eyalet Florida’da şoke eden görüntüler ortaya çıktı

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok can kaybının yaşandığı ABD’nin Florida eyaletinde yasağa rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan binlerce kişi iki ayrı sokak partisinde buluştu.

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Polis helikopterinin de havadan görüntülediği operasyonda, grubu dağıtmak isteyen polise ateş açıldı.

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Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Florida eyaletinde binlerce kişi sokak partisinde buluştu.

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DeLand şehrindeki açık hava partisine katılan binlerce kişiye polis ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti.

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Volusia İlçesi Şerif Ofisi’nin şüphelendiği iki kişinin silahlı yakalamasının ardından sorgulama devam ederken, polis ekipleri 3 bin kişinin şehrin farkı noktalarında parti düzenlendiğini ortaya çıkardı.

6PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI
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PARTİDE 1500 KİŞİ TOPLANDI

Polis helikopterinin de kullanıldığı operasyonda binlerce kişi sokakta ve evlerin içerisinde görüntülenirken, olay yerine giden emniyet güçleri kalabalığı dağıttı.

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Sadece bir sokakta onlarca araç olduğu görülmüş ve yüzlerce kişi parti yapmak üzere toplanmıştı.

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Polis kalabalığa operasyon düzenledi, izinsiz grup dağıtıldı. Şerif Michael J. Chitwood yaptığı açıklamada, “Burada bu gece meydana gelen davranış tehlikeli, anlamsız, kabul edilemez ve toplumumuz için utanç vericidir. Bunu asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kalabalığı dağıtmak isteyen polis ve grup arasında silahlı çatışma çıktı. İki polis olay yerinde yaralandı.

9FLORİDA İLK 9’DE YER ALIYOR
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FLORİDA İLK 9’DE YER ALIYOR

ABD’de koronavirüsün en çok görüldüğü 9’uncu eyalet Florida’da 50 bine yakın pozitif koronavirüs vakası bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti.

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ABD'nin Florida eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kademeli olarak kaldırılmaya başlandı.

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Miami'de normale dönüş çerçevesinde mağazalar, kafe, restoran, güzellik salonları ve pek çok iş yeri yeniden açıldı.

12Sahil kalabalığı da gündem olmuştu
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Sahil kalabalığı da gündem olmuştu

plajlarıyla ünlü Florida'da salgında sahilerde ortaya çıkan görüntüler de tartışma konusu olmuştu.

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Florida'daki Clearwater Plajı corona virüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taşmıştı.

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Florida'nın batı kıyısındaki kar beyazı plajdan görüntüler, uyarılara kulak asmayıp kalabalığın içerisine dalan insanları gözler önüne sermişti.

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COVID-19 virüs salgını nedeniyle doğu kıyısındaki bazı plajlar kapatılarak önlem alınmaya çalışılmıştı.

16Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 890 bini aştı
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Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 890 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 894 bin 278’e çıktı.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 320 bin 189 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 1 milyon 908 bin 111 kişi de iyileşti.

18En ağır bilanço ABDde
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En ağır bilanço ABD'de

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 550 bin 294 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 91 bin 978 kişi öldü.

19Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler
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Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

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Rusya (290 bin 678), İspanya (278 bin 188), Brezilya (255 bin 368), İngiltere (246 bin 406), İtalya (225 bin 886), Fransa (179 bin 927), Almanya (177 bin 289),

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Türkiye (150 bin 593), İran (122 bin 492), Hindistan (101 bin 261), Peru (94 bin 933), Çin (82 bin 960), Kanada (78 bin 72), Suudi Arabistan (57 bin 345), Belçika (55 bin 559),

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Meksika (51 bin 633), Şili (46 bin 59), Hollanda (44 bin 141), Pakistan (43 bin 966), Katar (33 bin 969) Ekvador (33 582), İsviçre (30 bin 597), Belarus (30 bin 572), İsveç (30 bin 377), ortekiz (29 bin 209), Singapur (28 bin 343), İrlanda (24 bin 200), Birleşik Arap Emirlikleri (24 bin 190) ve Bangladeş (23 bin 870).”

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