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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 14:11 | 

AB'den flaş Putin hamlesi! Gizli plan sızdırıldı...

Avrupa Birliği haflardır Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'ya karşı ne yapacağını tartışırken, bugün medyaya sızdırılan bir taslak Putin'e karşı atılacak ilk adımı ortaya çıkardı.

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Rusya-Ukrayna gerilimi haftalardır AB'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor.
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Ukrayna sınırına yığınak yapmaya devam eden ve peş peşe sert açıklamalar yapan Rusya geri adım atmaya pek niyetli görünmüyor.
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AB liderlerinden tek tek Rusya'yı uyaran açıklamalar gelse de birliğin üyeleri artık Putin'e karşı toplu bir adım atmayı planlıyor.
4GİZLİ TASLAK SIZDIRILDI

GİZLİ TASLAK SIZDIRILDI

Guardian Gazetesi'ne sızrırılan bir taslağa göre Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin "büyük sonuçları ve ciddi maliyeti" olacağı konusunda bir bildiri hazırlayan AB liderleri Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı birleşiyor.
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AB yetkilileri hangi tedbirlerin alınabileceğini ayrıntılı olarak açıklamayı reddetmesine rağmen, söz konusu bildiri Perşembe günü yapılacak zirve sonrası Kremlin'e gönderilecek.
6SALDIRININ BÜYÜK SONUÇLARI VE CİDDİ MALİYETİ OLUR

SALDIRININ BÜYÜK SONUÇLARI VE CİDDİ MALİYETİ OLUR

Sızdırılan taslağa göre, bildiride şu ifadeler yer alacak: “Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineliyor. Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının büyük sonuçları ve ciddi bir maliyeti olacaktır."
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güney sınırında 175.000 kadar askeri seferber etti.Kremlin, askeri yığınak için “kışkırtıcı” NATO tatbikatlarını sebep gösteriyor.
8PAZARLIK SÜRÜYOR

PAZARLIK SÜRÜYOR

ABD başkanı Joe Biden ile geçtiğimiz hafta görülen Putin batıdan istediği bağlayıcı güvenlik garantilerinin listesini bu hafta resmi bir belge ile ABD'ye iletti.
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Beyaz Saray, bu talepleri AB hükümetleriyle paylaşacağını söyledi. Bunlardan birinin, NATO'nun 2008'de Ukrayna ve Gürcistan'ı kabul etme taahhüdünü geri çekmesi olduğu anlaşılıyor.
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Gürcistan Cumhurbaşkanı Garibaşvili, bu talebin yerine getirilmesinin pek mümkün olmadığının bir işareti olarak, örgütün genel sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahını ziyaret etti.
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Avrupa Parlamentosu'na konuşan Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri durumu tırmandırması durumunda AB'nin hazırlıklı olduğunu söyledi.
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Avrupa Parlamentosu'na konuşan Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri durumu tırmandırması durumunda AB'nin hazırlıklı olduğunu söyledi.
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AB yetkilileri ve diplomatlar şimdiye kadar duruşlarını zayıflatabileceği için hangi önlemlerin alınacağını açıklamadı. Batılı ülkelerin Rusya ile çeşitli ekonomik bağları olduğu bunun da kararlar alınırken göz önüne alındığı bildirildi.
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