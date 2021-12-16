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AB'den flaş Putin hamlesi! Gizli plan sızdırıldı...
AB liderlerinden tek tek Rusya'yı uyaran açıklamalar gelse de birliğin üyeleri artık Putin'e karşı toplu bir adım atmayı planlıyor.
AB yetkilileri hangi tedbirlerin alınabileceğini ayrıntılı olarak açıklamayı reddetmesine rağmen, söz konusu bildiri Perşembe günü yapılacak zirve sonrası Kremlin'e gönderilecek.
SALDIRININ BÜYÜK SONUÇLARI VE CİDDİ MALİYETİ OLUR
Sızdırılan taslağa göre, bildiride şu ifadeler yer alacak: “Avrupa Konseyi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineliyor. Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırının büyük sonuçları ve ciddi bir maliyeti olacaktır."
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın kuzey, doğu ve güney sınırında 175.000 kadar askeri seferber etti.Kremlin, askeri yığınak için “kışkırtıcı” NATO tatbikatlarını sebep gösteriyor.
Beyaz Saray, bu talepleri AB hükümetleriyle paylaşacağını söyledi. Bunlardan birinin, NATO'nun 2008'de Ukrayna ve Gürcistan'ı kabul etme taahhüdünü geri çekmesi olduğu anlaşılıyor.
Avrupa Parlamentosu'na konuşan Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın askeri durumu tırmandırması durumunda AB'nin hazırlıklı olduğunu söyledi.