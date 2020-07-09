Melania Trump'a meleketinden şoke eden haber

ABD başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın üzerinde dolaşan kara bulutlar bir türlü kalkmıyor.
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Beyaz Saray'ın yayınlanmasına engel olmaya çalıştığı ve henüz yayınlanmamış olan bir Melania Trump kitabından sızan detaylar ABD başkanı ve eşinin en derin sırlarını ifşa etmiş ve dünya gündemine oturmuştu.
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Melania Trump'la ilgili çok özel bilinmeyenleri açıklayan kitaba göre First Lady birkaç yıl önce evlilik anlaşmasını değiştirmiş ve Donald Trump'tan olan oğlu Barron'ın miras haklarını korumak için hamle yapmıştı.
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Bugün Melania Trump'la ilgili bir haber daha dünya gündemine oturdu. First Lady'ye kötü haber bu kez memleketi Slovenya'dan geldi.
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Geçen sene tam da bu günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Slovenya'da gerçek boyutlarda bir heykeli dikilmişti.
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Melania Trump'ın doğduğu kasaba olan Sevnica yakınlarında dikilen ahşap heykel, Almanya'da yaşayan ABD'li sanatçı Brad Downey'ın eseri.
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Üzerinde eşi Donald Trump'ın başkan seçildiği yemin töreninde giydiği mavi elbiseyle tasarlanan heykel Melania Trump'ı Slovenya'daki halkını selamlarken tasvir ediyordu.
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Bu sabah dünyanın önde gelen haber ajanslarından gelen fotoğraflarda Melania Trump heykelinin yakıldığı görülüyor.
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Sanatçı Brad Downey heykelin ABD'nin Bağımsızlık Günü olarak kutlanan 4 Temmuz'da yakıldığını açıkladı.
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Bu tarih aslında oldukça manidar. ABD başkanı Trump 4 Temmuz kutlamalarında yaptığı konuşmada ülkesindeki protesto eylemlerine değinmiş ve heykellere zarar verenlerin sert cezalarla karşılaşacağını ve hapse atılacağını yinelemişti.
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Brad Downey 1 yıldır aynı yerde duran heykeli uluslararası diyalog çağrısına katkı olması için yaptığını söylüyor.
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Heykelin bulunduğu alanda artık sadece kaide olarak kullanılan bir ağaç kütüğünün kaldığı görülüyor.
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Sloven yetkililer heykel yakma olayıyla ilgili soruşturma başlatmış durumda. Ancak Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.
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Slovenya'nın Sevnica kentindeki tahta heykel oldukça ilgi görüyor ve bölgeye çok sayıda turist çekiyordu.
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Downey, "Neden yaptıklarını bilmek istiyorum" derken bir göçmen olan ve Slovenya'dan ABD'ye geldikten sonra First Lady'liğe kadar yükselen Melania Trump sayesinde diyalog oluşturmak istediğini belirtiyor.
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2019 yılında Melania Trump'tan sonra ABD başkanı Donald Trump'ın da sanatçı Tomaz Schlegl tarafından bir heykeli yapılmış, tahtadan heykel Trump'ı bir canavara benzetmesi yüzünden hem tepki çekip hem de ilgi toplamıştı.
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Donald Trump'ın tahtadan heykeli de önce yerel halk tarafından istenmediği için yeri değiştirilmiş sonra da 2020 yılının ocak ayında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldıktan sonra kaldırılmıştı.