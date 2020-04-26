Fırınlar açık mı? Fırınlar saat kaça kadar çalışıyor? İftardan önce fırından pide alınacak mı?
Mübarek ramazan ayı devam ederken, sokağa çıkma yasağı kapsamında, fırınların açık olup olmadığı, vatandaşların gündemine geldi. 30 büyükşehir ve Zonduldak'ta koronavirüsü önemleri nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanırken, sahur ve iftardan önce pide alacak olan vatandaşlar, 'fırınlar açık mı?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Fırınlar saat kaça kadar çalışıyor? İftardan önce fırından pide alınacak mı? İşte, İçişleri Bakanlığı fırınların çalışma saati hakkında yayınladığı genelgenin detayları.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Fırınlar açık mı? Fırınlar sahurda çalışıyor mu? sorusu, oruç ibadetlerini idrak eden vatandaşların yanıt aradığı konuların başında geliyor. Ülkemizde alınan corona virüsü önlemleri devam ederken, fırınların çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler için, fırınlarda ekmek satışı var mı? Fırınlar saat kaça kadar açık? sorularının yanıtına yönelik İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. İşte, Bakanlığın genelgesine göre, fırınların çalışma saatleri hakkında detaylar.
2
FIRINLARDA PİDE SATIŞI VAR MI?
Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi için fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı ve benzeri pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. İftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.
3
FIRINLAR SAHUR VE İFTARDA AÇIK MI?
4 günlük sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Genelgede şu bilgiler verildi;
23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.
4
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.