Filyos limanı nerede, hangi şehirde? İşte Filyos Limanı tarihi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA muhabirine, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla açılışı planlanan Filyos Limanı'na ilişkin bilgi verdi. Karadeniz hinterlandının en önemli deniz kapısı niteliği taşıyan Filyos Limanı'nın, bölgesel deniz ticaretinin yeni merkezlerinden biri olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Zonguldak kıyılarında bulunan Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde, hem bölgeyi hem de ülkeyi lojistik alanda bir adım daha ileriye taşıyacak dev lojistik merkez projesidir." diye konuştu.