Feribot ve vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve arabalı feribotlar bugün çalışıyor mu? 9 Şubat Çarşamba iptal olan feribot seferleri

Vapur ve feribotların durumu 9 Şubat Çarşamba günü yaşanan olumsuz hava koşulları ile birlikte öne çıkan konulardan oldu. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar etkili olacak. İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları üzerinden ise bir açıklama gelmedi. İptal olan feribot seferleri şöyle;