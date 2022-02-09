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Feribot ve vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve arabalı feribotlar bugün çalışıyor mu? 9 Şubat Çarşamba iptal olan feribot seferleri

#Feribot#İdo#Budo

Feribot ve vapur seferleri iptal mi sorusu, Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağışla birlikte gündeme geldi. Bölgede etkili olan olumsuz hava muhalefetinden dolayı ulaşımda aksamalar meydana geldi. Kuvvetli fırtına deniz seferlerini de vurdu. Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Açıklama ile gözler bugün İDO, BUDO ve vapurlar çalışıyor mu? sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 9 Şubat iptal olan vapur ve feribot seferleri listesi.

1/4Feribot ve vapur seferleri iptal mi İDO, BUDO ve arabalı feribotlar bugün çalışıyor mu 9 Şubat Çarşamba iptal olan feribot seferleri

Vapur ve feribotların durumu 9 Şubat Çarşamba günü yaşanan olumsuz hava koşulları ile birlikte öne çıkan konulardan oldu. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar etkili olacak. İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları üzerinden ise bir açıklama gelmedi. İptal olan feribot seferleri şöyle;

2/4FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İDO sefer iptalleri:

Yalova-Pendik-07:00
Kadıköy-Bursa-07:06
Bursa-Kabataş-07:30
Bandırma-Kadıköy-07:45
Pendik-Yalova-08:00
Yalova-Pendik-09:00
Pendik-Yalova-10:00
Bursa-Kabataş-10:30
Yalova-Pendik-11:00
Kadıköy-Bursa-11:35
Pendik-Yalova-12:00
Kabataş-Bursa-13:15
Yalova-Pendik-14:00

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

3/4BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

09.02.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

09.02.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

4/4VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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#Feribot#İdo#Budo