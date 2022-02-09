Feribot ve vapur seferleri iptal mi? İDO, BUDO ve arabalı feribotlar bugün çalışıyor mu? 9 Şubat Çarşamba iptal olan feribot seferleri

Vapur ve feribotların durumu 9 Şubat Çarşamba günü yaşanan olumsuz hava koşulları ile birlikte öne çıkan konulardan oldu. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Marmara ve Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde rüzgar etkili olacak. İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları üzerinden ise bir açıklama gelmedi. İptal olan feribot seferleri şöyle;
İDO sefer iptalleri:
Yalova-Pendik-07:00
Kadıköy-Bursa-07:06
Bursa-Kabataş-07:30
Bandırma-Kadıköy-07:45
Pendik-Yalova-08:00
Yalova-Pendik-09:00
Pendik-Yalova-10:00
Bursa-Kabataş-10:30
Yalova-Pendik-11:00
Kadıköy-Bursa-11:35
Pendik-Yalova-12:00
Kabataş-Bursa-13:15
Yalova-Pendik-14:00
İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ
09.02.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.02.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.02.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.02.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
09.02.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.