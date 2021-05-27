FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ABD FED toplantısından son bilgiler
FED Toplantısı, küresel piyasalarda önemli bir rol oynayacak. Pek çok kişinin yakından takip ettiği FED Toplantısı, 2021 yılında 6 kez daha gerçekleşecek. Her toplantı, faiz artırımı, düşürümü ya da sabit karar için önem arz edecek. Peki, FED Toplantısı ne zaman yapılacak?
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FED Toplantısı ve alınacak faiz kararı için piyasalardaki bekleyiş sürüyor. En son Nisan ayında gerçekleşen toplantının ardından yeni kararın yönünü merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. Peki, 2021 FED toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler...
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FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
FED toplantısı 27-28 Mayıs tarihinde yapılacak. 15-16 Haziran, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık.
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Perşembe günü yapılması beklenen toplantının saat 21.00'da tamamlanması bekleniyor.