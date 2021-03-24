Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK listesinde!
Fatma Betül Sayan Kaya merak edilen isimlerden biri oldu. AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz.’ Dedi. Bu açıklamanın ardından açıklanan liste içerisinde Fatma Betül Sayan Kaya da yer alıyor. Peki, Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? İşte hakkında merak edilenler
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Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK listesinde yer alıyor. 1981 doğumlu olan Fatma Betül Sayan Kaya, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun olan Sayan Kaya, New York Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.
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FATMA BETÜL SAYAN KAYA KİMDİR?
İstanbul - 1981, Ramazan, Hatice.
Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. New York Üniversitesinde meme kanserinin termal görüntülenmesi konusunda yüksek lisans yaptı.
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AK PARTİ İstanbul İl Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı, AK PARTİ İstanbul İl Tanıtım Medya Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK PARTİ 5. Olağan Kongresiyle Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. 13 Eylül 2015 tarihinde AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 25 Kasım 2015 tarihli MYK değişikliği itibarıyla AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.
26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. 65. Hükûmette Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev aldı.