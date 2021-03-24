Fatma Betül Sayan Kaya kimdir? Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK listesinde!

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti MKYK listesinde yer alıyor. 1981 doğumlu olan Fatma Betül Sayan Kaya, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Tıp Doktoru; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden şeref derecesi ile mezun olan Sayan Kaya, New York Üniversitesinde yüksek lisans yaptı.