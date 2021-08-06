Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi!
Yaz mevsiminin en sıcak ve bunaltıcı günleri olan eyyam-ı bahurun kuzey yarımkürede temmuz ve eylül döneminde, güney yarımkürede ocak ve mart ayları arasında yaşandığı biliniyor. Türkiye'de geçen hafta perşembe gününden bu yana eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altında. Peki, Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ne zaman bitecek?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini hissettirdi. Vatandaşlar bu dönemde yazın en sıcak günlerini yaşadı. Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının nemle birlikte hissedilirliğinin artması insanları oldukça zorladı. Şimdi ise bu günlerin ne zaman geride kalacağı araştırılıyor. İşte, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının biteceği tarih...
2
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekleniyor.
3
Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekleniyor.
4
Hafta sonu İstanbul'da yağış bekleniyor, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yağış olasılığı bulunuyor. Ayrıca ağustos ayında ülkemizde hava sıcaklığının yurdun kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların yurt genelinde mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.