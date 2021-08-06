Eyyam-ı bahur sıcaklıkları ne zaman bitecek? Uzmanlar tarih verdi!

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini hissettirdi. Vatandaşlar bu dönemde yazın en sıcak günlerini yaşadı. Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının nemle birlikte hissedilirliğinin artması insanları oldukça zorladı. Şimdi ise bu günlerin ne zaman geride kalacağı araştırılıyor. İşte, Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının biteceği tarih...