Evdeyken tüketebileceğiniz en sağlıklı 9 besin

Hem lezzetli hem de inanılmaz sağlıklı olan bu besinleri sakın mutfağınızdan eksik etmeyin!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşte sıklıkla tüketmeniz gereken en sağlıklı 9 besin...
2
Yumurta
Bir adet yumurta 6 gram protein içeriyor. Bu özelliği bile tek başına yumurta tüketmek için yeterli bir sebep. Öte yandan yumurta, ceviz gibi omega 3 yağ asitleri barındıran besinler ile beraber tüketildiğinde kötü huylu koleksterol (LDL) seviyesinin düşmesine yardım ediyor. Bir yumurta ortalama 70 kalori. Yumurta, sadece 70 kalori alarak uzun süre tokluk sağlamasıyla diğer besinlerden hemen ayrılıyor.
3
Zeytinyağı
Karaciğer tüm vücudumuzu temizlemekte görevlidir. Zeytinyağı da karaciğeri. Vücudumuza giren toksinleri karaciğer salgılarıyla temizler. Zeytinyağı da karaciğerin fonksiyonunun artmasına yardımcı olur. Zeytinyağı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu da sindirim sisteminizi düzenler ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Günde bir yemek kaşığı oranında zeytinyağı tüketmeniz durumunda sindirim sisteminiz düzenlenecektir.
4
Bitki çayları
Bitki çaylarının vücudumuza sayısız faydası bulunuyor. Ada çayı sakinleştirirken rezene mideye iyi geliyor. Mate çayı metabolizmayı hızlandırıyor, beyaz çay sindirimi kolaylaştırıyor, kekik çayı boğaz ağrısına iyi geliyor.
5
Kefir
Kefir, bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden, enfeksiyonlara karşı vücut direncini arttırıyor. Probiyotik özelliği ile bağırsak florasını düzenliyor. Enerji değeri de yüksek olan kefir, hem enerji veriyor hem de tok tutuyor.
6
Kuruyemiş
Sağlıklı ve canlı bir cilt için gerekli olan kabuklu yemişler çinko, demir, bakır, selenyum, iyot gibi elementler bakımından da zengindir. Doğada bulunan bu elementler, cildimizin hasarlanmasında ve yaşlanmada önemli rol oynayan serbest radikalleri yok etmede üstün bir nişancı gibidir. Yaşlanmaya ve kansere karşı savaşır.
Fındık hücreleri yeniliyor, yer fıstığı metabolizmayı düzenliyor, ceviz yüksek antioksidan içeriği ile yaşlanmayla savaşıyor.
7
Sarımsak
Sarımsak hastalık dönemlerinde sağlık yardımı olarak görev yapabiliyor. Uzmanlar, günde bir diş sarımsağın virüsleri yenmek için faydalı olabildiğini söylüyor.
8
Bal
Bal, yorgunluk anlarında size en iyi gelebilecek doğal bir enerji deposudur. İçerdiği doğal şeker oranı sayesinde bal, vücuda lazım olan kaloriye kolayca ulaşmanızı sağlayacaktır. Bitkinlik ve düşük enerji sorunlarına karşı birebir gıdalardandır. Güçlü bir anti bakteriyel olan bal, öksürüğe de iyi geliyor.
9
Yeşillikler
Yeşil sebzeler vücudunuzun içindeki yağmur ormanını beslerken, kan dolaşımı ve solunum sisteminizi güçlendiriyor. Besin değeri olarak yeşiller kalsiyum, magnezyum, potasyum, fosfor, çinko ve A, C, E, K vitaminlerinden zengindir. Lif, folik asit, klorofil gibi birçok mikro besin maddesi ve faydalı bitkisel kimyasallarla doludur. Tüketmek için birçok yeşil bitki seçeneği mevcuttur. Sevdiklerinizi tespit edin ve bolca tüketmeye çalışın.
10
Yoğurt
Birçok mineralin yanında B grubu vitaminleri, A vitamini ve E vitamini içeren yoğurt içeriğindeki kalsiyumdan dolayı sadece kemik ve dişler için değil, aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemli. Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürür, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırır. br>Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pixabay, Pexels, iStock