Evdeyken tüketebileceğiniz en sağlıklı 9 besin

Yoğurt Birçok mineralin yanında B grubu vitaminleri, A vitamini ve E vitamini içeren yoğurt içeriğindeki kalsiyumdan dolayı sadece kemik ve dişler için değil, aynı zamanda içeriğindeki magnezyum ve potasyumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir iletimleri için önemli. Yoğurt içerdiği probiyotikler sayesinde hem bağırsak florasını hem bağışıklık sistemini güçlendirir. Bağırsak florasını düzenlediği için kolon kanseri riskini düşürür, bağışıklığı güçlendirdiği için alerjik hastalıklara karşı direnci artırır.

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