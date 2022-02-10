Evde veya sağlık ocağında koronavirüs testi yapılıyor mu?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Milyonluk tabloya kalemle göz çizdiMilyonluk tabloya kalemle göz çizdi!#RUSYA
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edinRusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edin!#Rusya
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Farkında olmadan büyük ödülü kazandı Devreye dedektifler girdi...Farkında olmadan büyük ödülü kazandı! Devreye dedektifler girdi...#Las Vegas
Tesladan flaş adım Türkiye operasyonu için yeni iş ilanıTesla'dan flaş adım! Türkiye operasyonu için yeni iş ilanı#Tesla
Trafik durdu Sonu görünmüyorTrafik durdu! Sonu görünmüyor#Kar
Yoğun kaşıntı hastanelik etti, doktorun Kovid şüphesi kurtardı Türkiyede ilk kez...Yoğun kaşıntı hastanelik etti, doktorun Kovid şüphesi kurtardı! Türkiye'de ilk kez...#Gaziantep
Beşiktaşta avukata silahlı saldırı Abla bakar mısın deyip ateş açtıBeşiktaş'ta avukata silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' deyip ateş açtı#Beşiktaş
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
Ufacık bir mutluluk bulduğunda hayat önüne zorluklar çıkardı: Tekerlekli sandalyedeki milyarderle evlenmiştiUfacık bir mutluluk bulduğunda hayat önüne zorluklar çıkardı: Tekerlekli sandalyedeki milyarderle evlenmişti#Anna Nicole Smith
HABERLERGündem Haberleri

Evde veya sağlık ocağında koronavirüs testi yapılıyor mu?

#Koronavirüs Testi#Evde Koronavirüs Testi#Sağlık Ocağı Kovid 19 Testi

Sağlık ocakları korona testi yapıyor mu sorusu, covid-19 şüphesi ile test yaptırmak üzere harekete geçen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Pandemi hastaneleri, bazı devlet hastaneleri ve özel hastanelerde uygulanan koronavirus testi, belirli semptomları gösteren kişiler için gerçekleştiriliyor. Hemen her mahallede bulunması nedeniyle pek çok kişi korona testi sağlık ocaklarında (yeni adıyla Aile Sağlığı Merkezleri) yapılıyor mu sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

1/4Evde veya sağlık ocağında koronavirüs testi yapılıyor mu

Semptomların görülmesi halinde gerçekleştirilen koronavirus testi, belirli sağlık merkezlerinde gerçekleşebilmektedir.

2/4Evde veya sağlık ocağında koronavirüs testi yapılıyor mu

Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği ve kit sağladığı yerlerde gerçekleşen koronavirus testi, sağlık ocakları aracılığıyla yapılıp yapılmadığı ile gündemde yer alıyor. Peki, Aile Sağlığı Merkezleri olarak da bilinen sağlık ocakları korona testi yapıyor mu? İşte o konu hakkında bazı bilgiler

3/4SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU

SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU?

Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir.

Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.

4/4EVDE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILIYOR MU

EVDE KORONAVİRÜS TESTİ YAPILIYOR MU?

Bazı özel hastanelerin evde koronavirüs testi imkanı bulurken, her hastane bu hizmeti vermemektedir. Çevrenizdeki en yakın özel hastanelerden konu hakkında bilgi alabilir, kurumların resmi internet sitelerinden ilgili telefon numaralarına ulaşabilirsiniz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs Testi#Evde Koronavirüs Testi#Sağlık Ocağı Kovid 19 Testi