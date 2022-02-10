Evde veya sağlık ocağında koronavirüs testi yapılıyor mu?

SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU?

Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir.



Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.