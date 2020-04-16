Evde smoothie yapmak isteyenler için farklı fikirler

Mükemmel bir antioksidan olan kereviz hem kalbinizi koruyor hem de yaşlanmayı geciktiriyor. E daha ne duruyorsunuz öyleyse? Bu muhteşem sebzeyi kullanarak nefis bir smoothie yapabilirsiniz. Tamamen sebzelerden oluşan bu vegan smoothie, ferahlatıcı bir içecek arayanları çok mutlu edecek.