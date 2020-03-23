Evde pizza partisi başlasın! Bu tariflerde herkese göre bir şey var

Tavada pizza tarifi İtalyanların meşhur lezzeti pizza genelde dışarıda yenen ya da eve sipariş edilen bir yemek ama aslında evde pizza yapmak çok kolay. Üstelik öyle bir sürü alete edevata da gerek yok. Düzgün bir tava bu iş için yeter de artar bile. Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa tarifimize mutlaka bir göz atmalısınız. Çok beğeneceğinizden eminiz.