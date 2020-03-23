Haber Giriş: 23 Mart 2020 - 15:05,
Evde pizza partisi başlasın! Bu tariflerde herkese göre bir şey var
İtalyanların milli yemeği pizza artık bizim de hayatımızın bir parçası. Evden çıkmadan ve dışarıdan sipariş vermeden pizza keyfi yapmak istiyorsanız da tabii ki iş başa düşüyor. Sizin için tabanı da malzemesi de farklı pizza tarifleri derledik. Balıklısından vejetaryenine herkesin damak zevkine göre bir şeyler bulabileceği bu pizza tariflerimizi siz de çok seveceksiniz.
Pizza hamuru tarifi
Kendi ellerinizle pizza yapıp hamurunu da kendiniz yoğurmak istiyorsunuz fakat vaktiniz sınırlı mı? O zaman bu pizza hamuru tarifi tam size göre, çünkü mayalanmasını beklemenize gerek yok. İşte hızla hazırlayabileceğiniz pizza hamuru tarifi...
Kolay pizza hamuru tarifi
Birbirinden güzel malzemeleri ve enfes sosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken pizza hepimizin favorilerinden. Evde kendi pizzanızı da kolayca yapabilirsiniz. Pizza hamurunu hazırlamak biraz gözünüzü korkutabilir ama hiç de öyle değil. Pratik ve lezzetli bir tarif arıyorsanız, pizza hamuru tarifimize bir göz atmaz mıydınız? Çok beğeneceksiniz.
Kinoalı pizza tabanı tarifi
Son dönemin favori malzemelerinden kinoa, pizza tabanı yapmak için de çok uygun. Üstelik kalorisi de düşük olduğundan kinoalı pizza tabanı diyet yapanlar için de çok uygun. Pizzanızın üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyebilirsiniz. İşte oldukça pratik ve lezzetli kinoalı pizza tabanı tarifi...
Patatesli pizza tabanı tarifi
Patates, hamur kullanmadan pizza yapmanın yollarından biri ve belki de en doyurucu olanı! Üstelik glutensiz olduğu için gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları da gönül rahatlığıyla tüketebiliyor. Bu tarifi denedikten sonra hamurlu pizzayı hiç aramayacaksınız.
Ispanaklı ve lor peynirli pizza tarifi
Ispanaklı ve lor peynirli pizza hem çok lezzetli hem de çok hafif. Üstelik sebze yemek istemeyen çocuklara sebzeyi sevdirmek için de çok uygun bir alternatif tarif. O halde biz sözü daha fazla uzatmayalım ve ıspanaklı ve lor peynirli pizzanın malzemelerini ve yapılış aşamalarını anlatmaya geçelim. Şimdiden elinize sağlık...
Deniz ürünlü Akdeniz pizza tarifi
Deniz ürünlerini sevenler bu malzemeleri makarnadan salataya, çorbadan pilava her yerde kullanıyor. Peki ya pizzalar? Deniz ürünleriyle enfes pizzalar yapabileceğinizi de biliyor muydunuz? Sizin için örnek bir tarif hazırladık, aşağıda bulabilirsiniz. Biz kalamar, ton, somon, karides ve midye kullandık ama siz malzemeleri zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kolay gelsin...
Tavada pizza tarifi
İtalyanların meşhur lezzeti pizza genelde dışarıda yenen ya da eve sipariş edilen bir yemek ama aslında evde pizza yapmak çok kolay. Üstelik öyle bir sürü alete edevata da gerek yok. Düzgün bir tava bu iş için yeter de artar bile. Bu fikir sizi heyecanlandırdıysa tarifimize mutlaka bir göz atmalısınız. Çok beğeneceğinizden eminiz.
Karışık pizza tarifi
Pizza sevmeyen var mı? Hele şöyle her şeyiyle evde yapılmış, fırından yeni çıkmış sıcacık bir pizza tokken bile yenir. Sizin için çeşit çeşit malzemelerle süslediğimiz enfes bir karışık pizza tarifimiz var. Karışık pizza tarifimiz meraklılarını bekliyor. İddia ediyoruz, bundan sonra dışarıdan pizza söylemek istemeyeceksiniz.
Tavuklu pizza tarifi
Tavuk pizzada çok sık karşılaştığımız bir malzeme değil ama tavuğun pizzaya çok yakıştığı da bir gerçek. Siz de aynı fikirdeyseniz bu tavuklu pizza tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Mantar, domates ve biberin de lezzet kattığı tavuklu pizzanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Pratik pizza tarifi
Pizza sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz. Hele ki birkaç temel malzemeyle kısa süre içinde evde yapılan pratik pizzaların tadına doyum olmuyor. Bu pizzayı kahvaltılarda ve 5 çaylarında tüketebileceğiniz gibi yanınızda pikniklere bile götürebilirsiniz. İşte evde yapıp zevkle yiyebileceğiniz pratik pizzanın tarifi...
Otlu Ege pizzası tarifi
Ege'nin otları yemeklere çok yakıştığı gibi pizzalara da çok yakışıyor. Roka, fesleğen ve kuzukulağıyla süslenmiş bu pizzanın keçi peynirleri de Ege'den. İşte enfes bir pizza tarifi...
Mini pizza tarifi
Pizza sevmeyen insan neredeyse yok denilecek kadar az. Tahminen siz de pizzaya bayılıyorsunuz. Evinizdeki malzemelerle, dilediğiniz her an yapabileceğiniz mini pizzaların tadı leziz, yapılışı ise oldukça pratik. Siz de ailenizi oldukça sevindirecek olan mini pizzaları yapmak isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Ispanak pizzası tarifi
Pizza her yaştan herkesin zevkle tükettiği bir lezzet. Genellikle et ve şarküteri ürünleriyle yapılan pizzayı sebzeyle süslemek de gayet başarılı sonuçlar yaratabiliyor. Örneğin ıspanaklı bu pizza, en sebze sevmezleri bile mutlu edebilecek kadar lezzetli. İşte tarifi...
Ton balıklı pizza tarifi
Balık sevenler için ton balığı ve sebzelerle hazırlanmış bir ev yapımı pizza tarifimiz var. Dışarıda yediğiniz pizzalardan eksiği olmayan, hatta fazlası olan bu ton balıklı pizza tarifini herkes çok sevecek. Balık yemek istemeyen çocukları da bu pizzayla kolayca ikna edebilirsiniz, aklınızda olsun...
Rulo pizza tarifi
Lezzeti bildiğiniz pizza ama görüntüsü çok farklı... Dümdüz yuvarlak pizza yemeklerden sıkılanlara tavsiyemiz rulo pizza. Ana yemeklerin yanı sıra çay saatlerinde de servis edebileceğiniz rulo pizzanın malzemelerini de dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
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