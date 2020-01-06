Evde pastil nasıl yapılır?

Hastalıklardan korunmak için öneriler • Beslenmenize dikkat edin.



• Ekinezya çayı için yarım litre suya 4 tatlı kaşığı ekinezya bitkisini ekleyip 5 dakika bekleyin ve için.



• Her gün sabah kalkınca 1 bardak ılık suyun içine 4-5 damla limon sıkın ve için.



• Günde 1 fincan yeşil çay tüketin. Yeşil çay, bol C vitamini içeriği sayesinde sizi hastalıklardan koruyacaktır.