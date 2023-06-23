EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 23 Haziran 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yattı mı ve ne zaman yatacak, soruları haziran ayı itibarıyla öne çıkan konulardan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım aylığı hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Asgari ücretle beraber artacak olan evde bakım aylıkları sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Ödeme tarihi hakkında açıklama yapan Bakan Göktaş, "Toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadelerini kullandı. Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası ödeniyor. İşte, 23 Haziran evde bakım maaşı yatan illerle ilgili bilgiler.