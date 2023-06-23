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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 23 Haziran 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte e-Devlet sorgulama ekranı!

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#Evde Bakım Maaşı Yatan İller#Evde Bakım Maaşı Yattı Mı#E-Devlet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 01:22

Evde bakım maaşı yatan iller 23 Haziran tarihinde gündemde yer almaya devam ediyor. Evde Bakım Yardımı kapsamında 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık olarak verilen evde bakım yardımı ödeme tarihi hak sahipleri tarafından takip ediliyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 2 milyar 448 milyon TL ödenek sağlandığını bildirdi. Peki, haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak, yattı mı? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte, evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı ve ödeme yapılan illerin listesi.

1/7EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 23 Haziran 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı İşte e-Devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yattı mı ve ne zaman yatacak, soruları haziran ayı itibarıyla öne çıkan konulardan oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen evde bakım aylığı hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Asgari ücretle beraber artacak olan evde bakım aylıkları sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Ödeme tarihi hakkında açıklama yapan Bakan Göktaş, "Toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık." ifadelerini kullandı. Evde bakım aylıkları her ayın 15'i ile 31'i arası ödeniyor. İşte, 23 Haziran evde bakım maaşı yatan illerle ilgili bilgiler.

2/7HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI

HAZİRAN AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI YATTI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

3/7EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN 2023

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HAZİRAN 2023

1- Zonguldak

2- Balıkesir

3- Ankara

4- Samsun

5- Adana

6- Tokat

7- Diyarbakır

8- Isparta

9- Kayseri

10- Kırşehir

11- Çanakkale

12- Mersin

4/7EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 23 Haziran 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı İşte e-Devlet sorgulama ekranı

13- İzmir

14- İstanbul

15- Aksaray

16- Uşak

17- Ağrı

18- Kırklareli

19- Eskişehir

20- Antalya

21- Kütahya

22- Konya

23- Mardin

24- Şanlıurfa

25- Bursa

26- Amasya

27- Denizli

28- Kahramanmaraş

29- Aydın

30- Muğla

31- Sakarya

32- Edirne

33- Yozğat

5/7EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 23 Haziran 2023: Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı İşte e-Devlet sorgulama ekranı

34- Bitlis

35- Osmaniye

36- Tekirdağ

37- Karabük

38- Niğde

39- Kocaeli

40- Sivas

41- Burdur

42- Düzce

43- Yalova

44- Manisa

45- Adıyaman

46- Hatay

47- Ordu

48- Afyonkarahisar

49- Çorum

50- Gaziantep

51- Kırıkkale

52- Bilecik

53- Erzincan

54- Erzurum

55- Kars

56- Van

57- Sinop

58- Kilis

59- Bolu

6/7EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

7/7EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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#Evde Bakım Maaşı Yatan İller#Evde Bakım Maaşı Yattı Mı#E-Devlet