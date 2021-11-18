Evde bakım maaşı yatan iller 18 Kasım 2021: E-Devlet engelli evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı bazı illerde hesaplara yatmaya devam ediyor. Engelli evde bakım maaşı yatan iller için sabah saatleri itibariyle pek çok ilde araştırmalar başladı. Evde bakım maaşı yatan iller, 18 Kasım Perşembe günü merakla araştırılmaya devam ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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Evde bakım maaşı yatan iller için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Her ay belirli gün aralıklarında hesaplara yatırılan engelli evde bakım maaşı, 18 Kasım 2021 günü mesai saatinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Engelli maaşı alan kişilerin bakımından sorumlu bireylerin hesaplarına yatırılan evde bakım parası, belirli tarihlerde hesaplardan çekilebiliyor. Peki, 18 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler
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Evde bakım maaşları 18 kasım perşembe günü 28 ilde yattı.
1- Tokat 2- Edirne 3- Hatay 4- Karabük 5- Çanakkale 6- Balıkesir 7- Kırıkkale 8- Aksaray 9- Afyonkarahisar 10- Diyarbakır 11- Antalya 12- Sakarya 13- İstanbul 14- Samsun 15- Bilecik 16- Manisa 17- Uşak 18- Kocaeli 19- Bursa 20- Adana 21- İzmir 22- Gaziantep 23- Çorum 24- Aydın 25- Tekirdağ 26- Kayseri 27- Mersin 28- Osmaniye
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MAAŞLAR AYIN HANGİ GÜNÜ YATIRILIYOR?
Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ YAPARKEN DİKKAT EDİN
Engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin akrabası tarafından en geç on beş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
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ENGELLİ EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın E-Devlet kapısında yer alan sayfası üzerinden görüntülenebilen evde bakım maaşı ödeme bilgileri, aynı zamanda Ziraat Bankası üzerinden de SMS ile sorgulanabiliyor.
Maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar, büyük harflerle BAKIYE yazıp 4747'ye göndererek maaşlarının yatıp yatmadığı hakkında bilgi sahibi olabiliyor.