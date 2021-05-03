Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Bayram öncesi beklentiler yükseldi
Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyelerinin ödeneceğinin açıklanmasının ardından gözler bu kez evde bakım aylığı alan kişilerin durumuna çevrildi. Her ay belirlenen tutarda bakım aylığı maaşı alan binlerce vatandaş, mayıs ayı ödemelerine odaklandı. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
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'Evde balkım parası ne zaman yatacak?' sorusu, her ay sosyal yardım kapsamında bakım aylığı alan vatandaşlarımızca merak edilenler arasında yer alıyor. Birkaç hafta sonra idrak edilecek bayram öncesi müjdeli haber bekleyen bakım aylığı alan bireyler, konuya dair bilgi almak istiyor. İşte, konuya dair ödeme tarih bilgisi...
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Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatıyor. Söz konusu ödemelerin bayram nedeniyle öne çekilmesi hakkında henüz gelişme yok.
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Bu kapsamda ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.
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Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.