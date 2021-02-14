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GeriGündem Evde asılı bulundu! Boynunda çift ip izine rastlandığını öne süren aile yeniden otopsi istedi
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Gündem
İzzet NAZLI/ DHA
Haber Giriş: 14 Şubat 2021 - 09:21 | 

Evde asılı bulundu! Boynunda çift ip izine rastlandığını öne süren aile yeniden otopsi istedi

HATAY’da 5 Şubat’ta arkadaşı A.Ş.'ye ait evde asılı halde bulunan üniversite öğrencisi Betül Özdemir’in (27) ailesi, kızlarının hayat dolu olduğunu ve intihar edecek biri olmadığını söyleyerek, yeniden otopsi raporu talep etti. Betül Özdemir’in boynunda çift ip izi olduğunu ve bunun da intiharı şüpheli kıldığını söyleyen acılı aile, avukat aracılığıyla konunun yeniden araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

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