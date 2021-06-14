Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? Hibe ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte en son bilgiler
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek hibe desteğinin ödemesi hakkında önemli bilgiler verdi. Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesinin başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, esnafın bakanlığa bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını bildirdi. İşte, esnaf hibe desteği ödemesinde son bilgiler...
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlandı.
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BAKAN TARİH VERDİ
Ticaret Bakanı Muş, esnafa yönelik 3 bin lira ve 5 bin liralık hibe desteği ödemesinin, yarından itibaren esnafların banka hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından esnafa yönelik hibe desteğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını bildiren Muş, "3 bin lira ve 5 bin lira hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda Bakanlık tarafından hibe desteği verilecek.
Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.
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Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak.
Destek başvuruları yarın başlayacak ve 23 Haziran 2021 Çarşamba saat 23.59’a kadar devam edecek.