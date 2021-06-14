Esnafa hibe desteği ne zaman ödenecek? Hibe ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte en son bilgiler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, 5 bin TL hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin TL hibe desteği 843 bin 683 kişiye olmak üzere toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin TL hibe desteği ödemesi 10 Haziran 2021 Perşembe günü itibariyle hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlandı.