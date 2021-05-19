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GeriGündem Esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? 5 bin ve 3 bin TL ödemeler ne zaman? İşte hibe ödemelerinde son durum
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Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 - 13:34 | 

Esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? 5 bin ve 3 bin TL ödemeler ne zaman? İşte hibe ödemelerinde son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnafa 2 grupta destek verileceğini belirterek, sayıları toplamda 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık, toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye ise bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceklerini belirterek, "Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz" dedi. Gözler şimdi ödeme tarihinde. Peki, esnaf hibe desteği ne zaman ödenecek? 5 bin ve 3 bin TL ödemeler ne zaman?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde hibe ödemesi yapılacağına ilişkin açıklaması, beklentileri arttırdı. İşte, konuya dair son gelişmeler...

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Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin ve 3 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı. Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.

34 MİLYAR 622 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAĞI KARŞILIKSIZ OLARAK VERİYORUZ

'4 MİLYAR 622 MİLYON LİRALIK BİR KAYNAĞI KARŞILIKSIZ OLARAK VERİYORUZ'

Esnafa yönelik yeni bir destek programının müjdesini vereceğini belirten Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

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"Bu hibe programıyla salgın tedbirleri sebebiyle işlerini ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta; kahvehane, cafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız. Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular tuhafiyeciler, züccaciyeciler kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz."

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