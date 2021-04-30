Esnaf destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet esnaf destek paketi kira ve gelir yardımı başvurusu
Esnaf destek paketi ile kira ve gelir yardımı başvuru sürecinin devam edeceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira yardımı ve gelir kaybı desteği başvurularının internet üzerinden yapılabileceğini vurguladı. E-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebilen esnaf destek paketi başvurusu, birkaç adımda tamamlanabiliyor. İşte, E-Devlet esnaf destek paketi ve kira gelir yardımı başvuru ekranı hakkında detaylı bilgiler
E-Devlet esnaf destek başvurusu, birkaç adımda kolayca gerçekleşebiliyor. İki farklı ödeme türü için gerçekleşebilecek olan E-Devlet esnaf destek başvurusu, internet üzerinden tamamlanabilecek. Gelir kaybı desteği ve kira yardımı desteği için başvuru işlemleri farklı ekranlar üzerinden gerçekleşecek. Peki, E-Devlet esnaf destek başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "algının olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz. TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz’a kadar erteliyoruz. TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir." ifadesinde bulunmuştu.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Başvurular, E-Devlet üzerinden gerçekleşecek.
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
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