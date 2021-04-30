Esnaf destek paketi başvuru ekranı! E-Devlet esnaf destek paketi kira ve gelir yardımı başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada, "algının olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay uzatıyoruz. TESKOMB ve Halbank aracılığıyla esnafa kullandırdığımız kredilerin taksit ödemelerini, 1 Temmuz’a kadar erteliyoruz. TESKOMB kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu, daha sonra tahsil edilmek üzere, TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir." ifadesinde bulunmuştu.



