Eşleri çalışmak için yurt dışına gitmesin diye fırıncı oldular

’YANIMIZDA OLMALARINI İSTİYORDUK’ Eltisiyle, eşleri yanlarında kalsın diye iş arayışına giren Gülümser Özdemir, "Ev kadınıydım. Sonrasında eltimle bu işi kurduk. Eşlerimiz çalışmak için yurt dışına gidiyordu. Çocuklarımız babalarını göremiyorlardı ve hep birlikte olalım istedik. Hepimiz bir arada olalım diye böyle bir işi imkanı oluşturduk. Eskiden anneannelerimiz, annelerimiz bu işi zaten evlerde yapıyorlardı biz de biliyorduk. Mahalle fırınlarında kendimize pişiriyorduk. İlk önce pasta türleri yapmak istiyorduk. Burayı da görünce zaten biliyoruz, bu işi yapalım dedik. Kadınlarımız bizleri daha çok sevdiler, daha çok ilgilendiler bizimle ve büyük destek gördük onlardan. Böyle girişimci kadınların olması ne güzel diyorlar. Yarım torba unla başladık biz bu işe ve işlerimiz şu an çok iyi hatta yetiştiremiyoruz. Ürünlerimiz, köy ekmekleri olduğu ve ekşili maya ile yaptığımız için sevilerek tüketiliyor" dedi.