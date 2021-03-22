Gündem Ömer ÇETİNASLAN, Mehmet ÇINAR, Adem YILDIZ, DHA, - AA Haber Giriş: 22 Mart 2021 - 17:33 | 22 Mart 2021 - 17:33

Eskişehir’de 65 yaş üstü için yeni karar! İşte şehir şehir son durum

Eskişehir'de koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı. Bolu Valisi Ahmet Ümit ise kentte artan koronavirüs vakalarıyla ilgili, 'Son gelinen noktadan sonra maalesef yeni tedbirler almamız gerekiyor. Mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasına zemin hazırlayacağız.' dedi. Yalova'da ise ev ziyaretlerine de kısıtlama getirildi. Evler, ziyarete gelecek kişi sayısını sınırlandırmak amacıyla filyasyon ekipleri ile varsa yöneticiler tarafından denetlenecek.