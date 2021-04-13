Eskişehir iftar vakti 2021: Eskişehir'de iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte 2021 imsakiyesi
Eskişehir iftar vakti 2021 yılında da merak edilen konular arasında yerini aldı. Müslümanlar farz olan oruç ibadetine, ramazan ayının gelmesi ile beraber başladılar. Ramazan ayı boyunca oruç tutacak olanlar imsak ve iftar saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Eskişehir’de iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte Diyanet İmsakiyesine göre imsak ve iftar saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Eskişehir iftar vakti için geri sayım başladı. İftar saatleri, oruç tutan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Müslümanlar ramazan orucuna 13 Nisan itibari ile başladılar. Mübarek ay boyunca farz olan bu ibadet yerine getirilecek. Eskişehir'de ilk iftar saati 19:40 olarak açıklandı.
2
ESKİŞEHİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ
Eskişehir'de iftar saati 19:40 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 04:46 olacak.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
3
İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
4
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.