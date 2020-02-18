Esenyurt'ta ekmek almak için evden çıkan Berfin kayboldu
İstanbul Esenyurt 'ta, 3 gün önce ekmek almak evden için çıkan 15 yaşındaki Berfin Öğedik ortadan kayboldu. Genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinde arkasına bakarak uzaklaştığı görülüyor. Gözyaşı döken anne Dilek Öğedik, "Okul toplantısına gittik. Toplantı bittikten sonra pazardan alışveriş yapıp eve geldik. Para verdim, 'Kızım git ekmek al gel' dedim, 'tamam anne' dedi gitti. Görenler Allah rızası için, bize haber versin" dedi.