Eren Bülbül ölüm yıl dönümünde unutulmadı - Eren Bülbül kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı?

Hasan ve Ayşe Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002'de dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki evde büyüdü. Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulundaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesine devam eden Bülbül'ün babası Hasan Bülbül, 2016 yılında vefat etti.Eren, her fırsatta köyünde ve yaylada yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağladı. Çevresinde Trabzonspor tutkusuyla tanınan Bülbül, kısa süren hayat yolculuğunda annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele etti.