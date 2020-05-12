Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları ve sözleri
Engelliler Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Peki, Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları ve sözleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası paylaşılan mesajlarla hatırlatılıyor. Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir hafta. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumları tatil edildi ve uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Bu nedenle Engelliler Haftası etkinlikleri bu yıl evlerde gerçekleşiyor. İşte Dünya Engelliler Haftası mesajları ve sözlerinden derlemeler...
2
Abone Ol
ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Bugünü kutlamak değilde onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeterki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.
Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.
Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelleri Kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.
Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.
Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.
Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
3
Abone Ol
Yüreği, vicdanı, merhameti engelli sağlam bedenli insanlar, fiziken engelli insanların merhametine ve insani vasıflarına erişemezler...
Fark yaratmak istiyorsanız onların farkında olmanız ve eksik gibi davranmamanız yeterli olacaktır.
Engel bedende değil, empati kuramayan zihinlerdedir. Gülümse hayat gülümse.
ngelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.
4
Abone Ol
En büyük engel, sevgiden yoksun olmaktır. En kötü engel, kalbin duyarsız olması ve farkında olmamaktır. “Engel olma, farkında ol”
En büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Engelliler Haftası’nda yasal olanaklar arttırılmalıdır. Engellilere kamuda hak ettikleri istihdam oranı sunulmalıdır. Unutmayın; hepimiz birer engelli adayıyız.
Sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun.
Bütün engelleri birlikte aşacağımız engellilerimizin engelliler haftası kutlu olsun.
İçinde bulunduğumuz şu üç günlük dünya, hiçbir şey paylaşmaya engel değildir en büyük engel sevgisizliktir. Hepimiz birer engelli adayıyız. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.