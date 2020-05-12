Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları ve sözleri

ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI Bugünü kutlamak değilde onları anlamak farkında olma günü olmalı engel yeterki kalplerde olmasın bütün engeller aşılmak içindir.



Onlara engel olan en çok da biziz. Onların ise yürekleri, düşleri her türlü engeli aşacak seviyede. Ve ben o kadar güzel bir mesleğe sahibim ki, onların düşlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorum. Engelleri beraber aşacağız.



Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engelleri Kaldıralım. Unutmayalım, Unutturmayalım... İşitme engelli çocuklarımızı duymazdan gelmeyiniz.



Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.



Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.



Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.