Engelli öğretmen ataması ne zaman? Gözler engelli öğretmen ataması kontenjanlarında
Engelli öğretmen atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada, 2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılacağını duyurmuştu. Yayımlanan takvime göre başvurular kasım ayında alınacak. Peki, engelli öğretmen ataması kontenjanları açıklandı mı? Başvurular ne zaman başlıyor?
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Engelli öğretmen ataması 3 Aralık’ta Dünya Engelliler Günü’nde yapılacak. Engelli öğretmen ataması başvuruları ise kasım ayında alınacak. Adaylar işlemlerini 8 Kasım ve 12 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirecekler. Tercihler de yine aynı ay içerisinde alınacak. İşte son yapılan alımlarda açıklanan engelli öğretmen ataması kontenjanları
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?