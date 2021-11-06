Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? 750 engelli öğretmen atama kılavuzu yayınlandı!

750 engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen alımının yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Buna göre engelli öğretmen atama tercihleri ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da açıklanacak.