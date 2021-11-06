Engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman, kadro dağılımı belli oldu mu? 750 engelli öğretmen atama kılavuzu yayınlandı!
Engelli öğretmen atama başvuru kılavuzu yayınlandı. EKPSS kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapacak olan Milli Eğitim Bakanlığı, 2018-2020 yıllarındaki puanların göz önünde bulundurulacağını bildirdi. Engelli öğretmen alımı başvuruları ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Ön Başvuru Formunu doldurmak suretiyle gerçekleşecek müracaatlar önümüzdeki hafta başlayacak. Peki, engelli öğretmen ataması başvurusu ne zaman? İşte, 750 engelli öğretmen atama kılavuzu ve başvurular hakkında bilgiler...
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750 engelli öğretmen atama başvurusu ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Aralık'ta 750 engelli öğretmen alımının yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru kılavuzu MEB tarafından yayınlandı. Buna göre engelli öğretmen atama tercihleri ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım'da açıklanacak.
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ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağı müjdesinden sonra atama takvimini belirlediklerini ifade ederek "2018 - 2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8 - 12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22 - 26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." dedi.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
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Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 22 Kasım 2021 tarihinde personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.