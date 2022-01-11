Enes Çakmak'tan kötü haber: Enes Çakmak (Enesalf) neden öldü?

Enes Çakmak kimdir?

TikTok fenomeni olan isim "Enes Alf "kullanıcı adıyla dikkat çeken paylaşımlar yaparak sosyal medyada adını duyurmuştu. YouTube hesabının adı ise Team Alf olarak bilinmektedir. Aslen Erzurumlu olan Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.