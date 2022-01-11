Enes Çakmak'tan kötü haber: Enes Çakmak (Enesalf) neden öldü?
TikTok fenomeni Enes Çakmak'tan kötü haber geldi. Durumunun ciddi olması nedeniyle yoğun bakıma alınan Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklama ardından genç fenomenin sevenleri, Enes Çakmak'ın ölüm nedenini araştırıyor. Peki, Enes Çakmak kimdir? Enes Çakmak neden öldü?
Yaklaşık iki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. TikTok'da 2 milyonu aşan takipçisi bulunan Çakmak 20 yaşındaydı.
Vefat haberi Enes Çakmak’la Tiktok videoları bulunan yakın arkadaşı Can Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, vefat haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımda " "Rabbim Mekanını Cennet Etsin Gardaşım. Mekanın Cennet olsun. Çocukluğum 15 yılım. 11.01.2022 Tarihinde Erzurum Hacı Ahmet Baba Camiin de Cenazesi kalkacak” sözleriyle verdi.