MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEnes Çakmak'tan kötü haber: Enes Çakmak (Enesalf) neden öldü?
GeriGündem Enes Çakmak'tan kötü haber: Enes Çakmak (Enesalf) neden öldü?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11 Ocak 2022 - 10:44 | 

Enes Çakmak'tan kötü haber: Enes Çakmak (Enesalf) neden öldü?

TikTok fenomeni Enes Çakmak'tan kötü haber geldi. Durumunun ciddi olması nedeniyle yoğun bakıma alınan Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Yapılan açıklama ardından genç fenomenin sevenleri, Enes Çakmak'ın ölüm nedenini araştırıyor. Peki, Enes Çakmak kimdir? Enes Çakmak neden öldü?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Yaklaşık iki hafta önce trafik kazası geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan TikTok fenomeni Enes Çakmak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. TikTok'da 2 milyonu aşan takipçisi bulunan Çakmak 20 yaşındaydı.
2
Vefat haberi Enes Çakmak’la Tiktok videoları bulunan yakın arkadaşı Can Yıldırım’dan geldi. Yıldırım, vefat haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımda " "Rabbim Mekanını Cennet Etsin Gardaşım. Mekanın Cennet olsun. Çocukluğum 15 yılım. 11.01.2022 Tarihinde Erzurum Hacı Ahmet Baba Camiin de Cenazesi kalkacak” sözleriyle verdi.
3Enes Çakmak kimdir

Enes Çakmak kimdir?

TikTok fenomeni olan isim "Enes Alf "kullanıcı adıyla dikkat çeken paylaşımlar yaparak sosyal medyada adını duyurmuştu. YouTube hesabının adı ise Team Alf olarak bilinmektedir. Aslen Erzurumlu olan Enes Çakmak 2001 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi