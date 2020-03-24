Enerjinizin yükselmesine yardımcı olacak muhteşem besinler

Enginar Posa, C vitamini, folat, fosfor ve magnezyum gibi mineral içeriği yüksek olan enginar aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağı ve en zengin antioksidan kaynaklarından biri. Üstelik bir adet enginar sadece 56 kalori içeriyor. Salatalara eklediğiniz ya da buğulama, haşlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerini kullanarak hazırladığınız enginarı dereotuyla beraber servis ederek lezzetli bir ikiliye dönüştürebilirsiniz.