Enerjinizin yükselmesine yardımcı olacak muhteşem besinler
Birazdan sayacağımız besinleri sakın sofranızdan eksik etmeyin! Neden mi? Çünkü bedeninize enerji veriyor, kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı oluyorlar.
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1
İşte enerjinizin yükselmesine yardımcı olacak 10 muhteşem besin...
2
Enginar
Posa, C vitamini, folat, fosfor ve magnezyum gibi mineral içeriği yüksek olan enginar aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağı ve en zengin antioksidan kaynaklarından biri. Üstelik bir adet enginar sadece 56 kalori içeriyor. Salatalara eklediğiniz ya da buğulama, haşlama ve ızgara gibi pişirme yöntemlerini kullanarak hazırladığınız enginarı dereotuyla beraber servis ederek lezzetli bir ikiliye dönüştürebilirsiniz.
3
Bezelye
İlkbahar mevsiminde taze olarak sofralarda yerini alan bezelye birçok vitamin ile demir, manganez, bakır, çinko ve kalsiyum gibi mineraller içermesinin yanı sıra lifli yapısı sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca sindirim sisteminin rahatlamasına yardım ediyor. Yüksek oranda antioksidan içeriğiyle vücudumuza yüksek enerji sağlıyor.
4
Pancar
Pancar, hem kökü hem de yaprakları yenilebildiği için vitamin ve mineral içeriği açısından zengin bir besin. Kökü yüksek oranda antioksidan özellik gösteriyor, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı oluyor.
Pancar yaprakları da A ve K vitamini açısından zenginler. A vitamini sağlıklı bir bağışıklık sistemi için önemli, K vitamini de kanın pıhtılaşması için şart ve kemik sağlığında önemli rol oynuyor. Posa içeriğiyle de bağırsaklarımızı koruyor, sindirim sistemini güçlendiriyor.
5
Ispanak
Lutein, betakaroten, C vitamini ile beraber birkaç çeşit antioksidan içeren ıspanak, aynı zamanda folikasit ve demir deposudur. Bu zengin içeriğiyle ıspanak, bağışıklık sistemini destekleyen sebzeler içinde ön sırada geliyor. Yüksek potasyum sayesinde kan basıncını düşürüyor. Yüksek miktarda pürin bazı içerdiğinden gut hastalığı olanların kontrollü bir şekilde tüketmeli gerekiyor.
6
Pırasa
Soğangiller ailesinden gelen pırasa, antioksidan vitaminlerden A ve C vitaminlerini içermekle kalmayıp, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren flavonid ve gallik asiti yüksek oranda içeriyor. Bol limon ekleyerek pişirdiğiniz pırasa, C vitamini içeriği daha da arttığından immün sisteminizi iyileştiriyor. Ancak “Kokusuna tahammül edemiyorum, sevmiyorum” diyorsanız pırasayı salatalarınıza soğan yerine doğrayarak tüketebilirsiniz.
7
Kestane
Kokusu ve tadıyla kışın vazgeçilmezlerinden kestane, yüksek lifi sayesinde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor. Ancak kestanenin karbonhidrat içerdiği unutulmamalı. Bu nedenle kestaneyi kontrollü tüketin. 3 adet kestane, ortalama 1 dilim ekmeğe eşdeğer. Kestane magnezyum, demir ve kalsiyum da içeriyor. Potasyum açısından da zengin olan bu besin, kan basıncının ayarlanmasına yardımcı oluyor.
8
Ayva
A ve C vitamini açısından zengin ayva, magnezyum ve potasyum içeriyor. Kansere karşı koruyucu olan ayva, potasyum içeriğiyle ise kan basıncını dengeliyor. Antioksidan etkisi yüksek olduğundan bağışıklığı güçlendirirken soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösteriyor.
Çözünür liflerden pektini yüksek oranda içeriyor, böylece kan kolesterol seviyesinin düşmesini sağlıyor. Sindirim sistemini rahatlatmaya yardım ediyor. Ayvanın kendisi iri ve ağır olduğu için ortalama 300-400 grama denk gelebiliyor. ¼ oranında bir ayva 1 porsiyon meyveye eşdeğerdir.
9
Portakal
A vitamininin ön maddesi olan beta karoteni ve C vitaminini içeren portakal, bu vitaminler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, gribal enfeksiyonlara karşı kalkan oluşturuyor. Yüksek lifli yapısıyla uzun süre tok kalmayı sağlıyor. Diyet yapan kişilerin portakal suyu tüketiminden ziyade portakalı yemeleri, lifinden de yararlanmalarını sağlayarak tokluk sürelerini uzatıyor. Ayrıca 1 bardak portakal suyu, 2-3 portakaldan oluştuğu için de fazla kalori alınmasına neden oluyor.
10
Brüksel lahanası
Tüm lahana türleri gibi etkin kükürtlü bileşikler içeren brüksel lahana, güçlü bir antioksidan kaynağı sebzedir. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip brüksel lahanası, yüksek lif içeriğiyle bağırsakların çalışmasını düzenliyor. Düşük kalorili olduğu için diyet yapan kişiler için de uygun bir sebzedir. Salataları farklılaştırmak amacıyla ya da et yemeklerinin yanında garnitür olarak servis edilebilir.
11
Nar
Yüksek antioksidan kapasitesi olan nar, punicalagin adlı kendine özel bir antioksidan içeriyor. Fenolik bileşiklerle C vitamini kaynağı olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyucu etki gösteriyor.
Damar tıkanıklığı oluşmasının önüne geçerken tansiyon düşürücü etki ile kalp damar sağlığını koruyor. Yeşil çaydan kat kat yüksek antioksidan içeren bu meyvenin aynı zamanda yaşlanma karşıtı yani anti-aging etkisi de bulunuyor.