En güzel özlem sözleri 2021- Resimli, kısa, uzun, anlamlı ve duygusal seni özledim içeren hasret sözleri ile mesajları
Sevdiğiniz kişilere karşı duygularınızı güzel ve anlamlı sözlerle ifade edebilirsiniz. Çeşitli konularda pek çok güzel söz bulmak mümkün. Bunlardan biri de özlem... Özlem duyduğunuz kişiye mesaj atmak veya düşüncelerinizi ifade etmek için çeşitli etkileyici sözler mevcut. İşte özlemle ilgili duygularınızı belirtebileceğiniz resimli, kısa, uzun, anlamlı ve duygusal seni özledim içeren hasret sözleri ile mesajları...
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1
Sevdiğiniz kişiye özleminizi dile getirmek için bazı sözler yardımcınız olabilir. İşte sevdiklerinize olan özleminizi ifade edebileceğiniz en güzel özlem sözleri...
2
Seni bir gün değil, ömür boyu beklemeye hazır bu kalbim.
3
Beklerken ruhun acıyorsa, kavuşunca ruhun yeniden doğar.
4
Ben her gece sen uyurken deniz olup vuruyorum sahillere, rüzgâr olup esiyorum sessizce, sen uyurken yüreğim geliyor üstünü örtmeye, bensizken üşümeyesin diye.
5
Sonunda hiç gelmedin ve ben seni özlemeyi sever oldum.
6
Ben her gece sen uyurken deniz olup vuruyorum sahillere, rüzgâr olup esiyorum sessizce, sen uyurken yüreğim geliyor üstünü örtmeye, bensizken üşümeyesin diye.
7
Sonunda hiç gelmedin ve ben seni özlemeyi sever oldum.
8
Beklemek güzeldir dönecekse eğer beklenen. Özlemek güzeldir özlüyorsa eğer özlenen.
9
Yüreğim üşüyor senden uzaklardayken gözlerim dalıyor sensiz sabahlarken ve ben yine seni bekliyorum.
10
Gece olunca sanki daha çok özlüyor insan sevdiğini.
11
Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgide sensiz olmaz… Unutma sevmek daima beraber olmak değildir. Sen yokken bile seni yürekte yaşatabilmektir.
12
Sen uzaklardayken ben yıldızları seyrettim tutam tutam ışıklarını çekip içime, sen uzaklardayken ben gidişini resmettim umudun beyazıyla karanlığı tuval yapıp gelişini bekledim.
13
Ellerini tutmaktan değil, bir gün bırakmaktan korkarım. Acı çekmekten ağlamaktan değil, seni incitmekten korkarım. Seni sevmekten değil ben sensizlikten korkarım.
14
Saatlerce sarılsam sana bırakır bırakmaz yine özlerim.
15
Gece olunca sanki daha çok özlüyor insan sevdiğini.
16
Dalmış uzaklara yüreğim biraz küskün biraz da özlem dolu.
17
İnsanın içinde bir özlenen varsa, mevsim ne olursa olsun üşürsün.
18
Her insan özler; bazısı maziyi bazısı geleceği bazısı da hiç gelmeyecek sevgiliyi…
19
Sevmenin en güzel yanı özlemektir. Beklemenin en güzel yanı ise kavuşmaktır sevgiliye...