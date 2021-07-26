Gündem Haber Giriş: 26 Temmuz 2021 - 17:31 | 26 Temmuz 2021 - 17:32

En güzel özlem sözleri 2021- Resimli, kısa, uzun, anlamlı ve duygusal seni özledim içeren hasret sözleri ile mesajları

Sevdiğiniz kişilere karşı duygularınızı güzel ve anlamlı sözlerle ifade edebilirsiniz. Çeşitli konularda pek çok güzel söz bulmak mümkün. Bunlardan biri de özlem... Özlem duyduğunuz kişiye mesaj atmak veya düşüncelerinizi ifade etmek için çeşitli etkileyici sözler mevcut. İşte özlemle ilgili duygularınızı belirtebileceğiniz resimli, kısa, uzun, anlamlı ve duygusal seni özledim içeren hasret sözleri ile mesajları...