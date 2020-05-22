2020 yılının mayıs ayına gelinmesiyle emlak vergisi ödemelerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisini, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlere de ödeyebiliyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman?
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1
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Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisinin hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği, emlak vergisi ödemekle yükümlü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 2020 emlak vergisi ödemeleri hakkında merak edilenler...
2
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Emlak vergisi için de ödeme zamanı geldi. İlk taksitinin mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit ise kasım sonuna kadar ödenebiliyor.
3
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Bina, arsa ve arazilerin emlak vergi değeri (matrahı) geçen yıla göre, yüzde 11.29 oranında artırıldı. ‘Yeniden değerleme oranının yarısı’ kadar artırılan rayiç değerler üzerinden, gayrimenkullerin 2020 emlak vergisi ödenecek.
4
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Konut sahipleri, yeni emlak vergi değerinin binde 1’i (büyükşehirlerde binde 2’si) oranında vergi ödeyecekler. İşyeri sahipleri emlak vergi değerinin binde 2’si (büyükşehirlerde binde 4’ü) oranında emlak vergisi ödeyecekler. Vergi ödememe hakkına sahip mülk sahipleri de var…