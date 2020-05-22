Gündem Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 11:55 , 22 Mayıs 2020 - 12:02

Emlak vergisi ödemesi ne zaman?

2020 yılının mayıs ayına gelinmesiyle emlak vergisi ödemelerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisini, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlere de ödeyebiliyor. Peki, emlak vergisi ödemesi ne zaman?