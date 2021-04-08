Emlak vergisi ne zaman ödeniyor? İşte 2021 emlak vergisi ödemeleri hakkında bilgi

Taşınmaz mala sahip olan vatandaşlar, 2021 yılının başlamasıyla emlak vergisi ödemelerinin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini araştırmaya başladı. Belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, taksitli ya da tek seferde belirlenen tarihlere de ödenebiliyor. İşte, emlak vergisi ödeme tarihleri ve konuyla ilgili detaylar...



Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor.



Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.



