Emlak vergisi ne zaman ödenecek? 2020 emlak vergisi ödemeleri ne zaman?

Belediyelerin büyük çoğunluğu emlak vergisi tahsilatını internetten de yapabiliyor. Bugün itibariyle emlak vergisinin ilk taksitini ödeyen mükellefler de var. Ancak internetten ödeme imkanı olmayan ve sokağa çıkma yasağı kapsamına dahil olan kişilerin ayrıca değerlendirilmesi de gerekiyor.