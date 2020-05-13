Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 10:31 , 13 Mayıs 2020 - 10:31

Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı. Bu gelişmelerin ardından SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?