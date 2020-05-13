Emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi ne zaman?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı. Bu gelişmelerin ardından SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin, öne çekilerek yapılacağını açıkladı. Milyonlarca emekli ve ailesini yakından ilgilendiren bu kararın ardından pek çok kişi internette araştırmalarına hız verdi. İşte, "Emekli maaşları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı...
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Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.
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Buna göre, 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
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4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta;
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27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak.