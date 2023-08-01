EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI 2023? | SSK-Bağ/Kur emekli aylığına ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret etmişti...

Emekli aylığına ek zam yapılacak mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayında zam oranlarının ve ek olarak seyyanen zammın netleşmesinin ardından emekli maaşlarında yeni tutar belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik yaptığı açıklamada "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı. İşte, emekli maaşına ek zamla ilgili son durum gelişmesi.