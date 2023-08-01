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EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI 2023? | SSK-Bağ/Kur emekli aylığına ek zam olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret etmişti...

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Maaşı Ek Zam#Emekliye Ek Zam Var Mı#Ssk
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 01:03

Emekli maaşına ek zam, milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. 2023 yılı temmuz ayında emekli maaşı, memur maaşı ve asgari ücrete zam yapıldı. Yüzde 25'lik zam gelişmesinin ardından ek bir zam beklentisi içerisine giren emekliler, atılacak adımlara odaklandı. 24 Temmuz'da gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretli ve emekli maaşlarıyla ilgili de "Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz." demişti. Peki, emekliye ek zam yapılacak mı, emekli maaşına ek zam olacak mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/4EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI 2023 | SSK-Bağ/Kur emekli aylığına ek zam olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret etmişti...

Emekli aylığına ek zam yapılacak mı, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Temmuz ayında zam oranlarının ve ek olarak seyyanen zammın netleşmesinin ardından emekli maaşlarında yeni tutar belli oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye yönelik yaptığı açıklamada "Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz." ifadelerini kullandı. İşte, emekli maaşına ek zamla ilgili son durum gelişmesi.

2/4EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI

EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulundu. Ekonomiye yönelik önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili bir huzursuzluk ortaya çıktı. Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semarisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız. Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

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Öte yandan yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.

4/4EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM YAPILACAK MI 2023 | SSK-Bağ/Kur emekli aylığına ek zam olacak mı Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşını işaret etmişti...

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere geçtiğimiz perşembe günü Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

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