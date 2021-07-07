Emekli maaşları ve bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu
Emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ödemeleri gerçekleşen emekli maaşı ve bayram ikramiyesi, bu yıl Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatmış olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ve emekli maşı ne zaman yatacak? İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapmış olduğu açıklamalar
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Emekli maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaklaşık 12 milyon emeklinin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 13-16 Temmuz tarihleri arasında ödeneceğini söyledi. Bakan Bilgin, emekli maaşı ödeme tarihi için ise şu ifadelerde bulundu;
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Emekli ve hak sahiplerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte zamlı olarak emekli aylıklarının; SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatırılacağını söyleyen Bilgin, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkının, Ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 15 Temmuz’da birlikte ödeneceği bilgisini verdi.
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Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” dedi.