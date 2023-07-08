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EMEKLİ MAAŞI SON DURUM || 2023 Temmuz emekli maaşı zam ne kadar oldu? SSK - BAĞKUR ve en düşük emekli maaşı ne kadar?

Güncelleme Tarihi:

#Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak#Emekli Maaş Zammı#Temmuz Ayı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 12:45

Emekli maaşı son durum gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu sorusu, Temmuz ayında yapılacak zam oranının netleşmesiyle gündemde yer alıyor. SSK, Bağkur maaş zammı kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olanlara 19.55 oranında zam yapılacaktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada kanun teklifinin detayları bugün belli oldu. Torba yasaya emekli maaş zammı da dahil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Bakanlara gerekli talimatları ilettiğini ifade etmişti. Kabul edilen kanun teklifiyle beraber emekliler ek zamdan faydalanabilecek. Son olarak geçtiğimiz ara zamda en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Memur emeklisi, işçi emeklisi ve EYT’liler zamdan hangi emeklilerin faydalanacağını merak ediyor. Kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek ve zamlı maaşlar yatacak. Peki Emekli maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Emekli maaş zammı oranları %kaç? İşte, kabul edilen kanun teklifi detayları ve son emekli zammı gelişmeleri…

1/7EMEKLİ MAAŞI SON DURUM || 2023 Temmuz emekli maaşı zam ne kadar oldu SSK - BAĞKUR ve en düşük emekli maaşı ne kadar


Emeklilerin alacağı zam oranları kesinleşti. Konuyla ilgili kanun teklifi kabul edildi.Memur ve asgari ücret zammında oranların belli olmasıyla birlikte gözler emekli maaş zammına çevrilmişti. Özellikle son dönemde emeklilikte yaşa takılanlar çalışmasıyla emekli sayısı 15 milyona yaklaştı. Bağ-kur, SSK ve Emekli Sandığından emekli olanlar ise maaş zammı çalışmalarını yakından takip ediyor. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında emeklilere enflasyonun üzerinde %30 zam yapılmıştı. Zam ile beraber emekli maaş tabanı 5.500 liraya yükseltildi. Dönem içerisinde en düşük emekli maaşının enflasyon karşısında değer kaybetmesinin önüne geçilmek amacıyla 2 bin lira artış sağlandı ve taban ücret 7.500 liraya yükseltildi. Bu ücretin üzerinde kalan emeklilere ise herhangi bir artış yapılmadı. Ara zam emekliler ile 7.500 liranın üzerinde maaş alanlara hangi formüle göre zam yapılacağı tartışmaları başladı. Özellikle memurlara 8077 lira seyyanen zam yapılması sonrası emekliler enflasyona ek zam beklentisi içerisine girdi. Peki Emekli maaşları ne kadar olacak, ek zam yapılacak mı? İşte, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş zammına ilişkin gelen son açıklamalar…

2/7KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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3/7SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25 oldu. Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek. 

Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

CNN Türk editörü Gülşen Coşkun, gelişmeye ilişkin detayları anlattı:

Netleşmiş oldu, teklifte yüzde 25 oranında artırılması sağlanacak. Önerge teklife eklenecek ve bu teklifle geçmiş olacak. Torba teklifte memurlara ilişkin teklif gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin de talimatı verdim demişti. Oran ne olacak diye merakla bekliyorduk. Hak sahiplerinin refahı göz önünde bulundurulmuştur ifadesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı 'Talimat verdim' dedikten sonra oranın netleştiğini görüyoruz. Burada oransal bir Zam görüyoruz, seyanen zam şu an için görmüyoruz.

 

4/7EMEKLİ MAAŞ ZAMMIYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

EMEKLİ MAAŞ ZAMMIYLA İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMA

Normal şartlarda emekli maaşları Ocak ve Temmuz ayında enflasyona göre yeniden belirleniyor. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verilerine göre emekli maaşları 19.77 oranında zamlanacak.

Memurlara seyyanen zam sonrası emekliler ek zam için beklentiye girerken sevindiren haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan açıklamasında emekli maaşları konusunda bakanlara gerekli talimatları verdiklerine dikkat çekerek çalışmaların başlandığını ifade etti. Erdoğan sözlerini “ Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız” diyerek noktaladı.

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EMEKLİ MAAŞI SON DURUM || 2023 Temmuz emekli maaşı zam ne kadar oldu SSK - BAĞKUR ve en düşük emekli maaşı ne kadar

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5/7EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Emekli ek maaş zammına ilişkin herhangi bir oran açıklaması bulunmuyor. Sadece TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamları dikkate alındığında ek zamsız olarak en düşük emekli aylığı 19.77 oranında zamlandığında 1.482 lira artacak ve toplam 8992 liraya ulaşacak.

Önemli: Yukarıdaki emekli maaş zammı hesaplaması sadece TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranları dikkate alınarak yapılmıştır. Enflasyon farkının yanı sıra ek zam tutarı ilerleyen günlerde belli olacak.

6/7EMEKLİ ZAMMIYLA DUL VE YETİM MAAŞI DA ARTACAK

EMEKLİ ZAMMIYLA DUL VE YETİM MAAŞI DA ARTACAK

Emekli maaşlarında yaşanan artış dul ve yetim maaşına etki edecek. Dul ve yetim aylığı vefat eden sigortalının çocuklarına ve eşine ödeniyor. Dul aylığı emekli maaşının %50 veya %75 oranında eşine ödeniyor.

Vefat eden kişinin kız ve erkek çocukları için SGK tarafından ödenen yetim aylığı ise emekli maaşının %25 oranında oluyor. Çocuklar eğitim, evlenme gibi durumlarına göre yetim aylığı alabiliyor.

Maaşını en alt sınırdan alan vefat eden sigortalının ailesi dul ve yetim maaşı olarak 2023 Ocak ayından itibaren %50 hisse alana 3.750 lira, çocuğu olmayanlar ise 6.625 lira olarak ödeniyor.

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7/7SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK

SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli zammıyla ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra konunun Meclis’e taşınması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldükten sonra emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

Emekli maaşlarının önümüzdeki aydan itibaren zamlı olarak hesaplara yatması bekleniyor. SSK emeklilerine tahsis numarasına göre maaşlar

9 olanlar her ayın 17’sinde,

7 olanlar 18’inde,

5 olanlar 19’unda,

3 olanlar 20’sinde,

1 olanlar ayın 21’inde yatacak.

 

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2023 SON DURUM || En düşük SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli zammı Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Kanun teklifi kabul edildi!

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