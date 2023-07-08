EMEKLİ MAAŞI SON DURUM || 2023 Temmuz emekli maaşı zam ne kadar oldu? SSK - BAĞKUR ve en düşük emekli maaşı ne kadar?

SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU

Memur, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25 oldu. Emeklilere, enflasyon ile birlikte 6 aylık yüzde 25 oranında zam yapılacak. Düzenleme TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine eklenecek.

Buna göre, EYT'den faydalanan vatandaşların da bu kapsama alınması için ayrı bir önerge verileceği öğrenildi.

CNN Türk editörü Gülşen Coşkun, gelişmeye ilişkin detayları anlattı:

Netleşmiş oldu, teklifte yüzde 25 oranında artırılması sağlanacak. Önerge teklife eklenecek ve bu teklifle geçmiş olacak. Torba teklifte memurlara ilişkin teklif gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere ilişkin de talimatı verdim demişti. Oran ne olacak diye merakla bekliyorduk. Hak sahiplerinin refahı göz önünde bulundurulmuştur ifadesi yer alıyor. Cumhurbaşkanı 'Talimat verdim' dedikten sonra oranın netleştiğini görüyoruz. Burada oransal bir Zam görüyoruz, seyanen zam şu an için görmüyoruz.