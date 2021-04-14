Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi detayları

Emeklilerin 2021 Ramazan Bayramı ikramiyeleri için net tarih belli olduğunda ayrıntılara haberimizde yer vereceğiz.



KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK?



Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.