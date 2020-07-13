MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri'Elmastaş' çetesi ile ilgili şok detaylar!
GeriGündem 'Elmastaş' çetesi ile ilgili şok detaylar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
DHA
Haber Giriş: 13 Temmuz 2020 - 10:11,

'Elmastaş' çetesi ile ilgili şok detaylar!

ADANA’da, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştığı belirlenen ve yapılan operasyonla çökertilen 'Elmastaş' çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyon günü, eve giren polisleri gören Zeynep K.’nin, çantasından çıkardığı ve mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu bir kağıdı yırtıp, yutmak isterken yakalandığı öğrenildi. Kağıtta mağdurların isimleri ve verilen 450 bin liralık borç listesi olduğu belirlendi. Zeynep K.'nin, mağdurlara şebekeden olmadığı izlenimi vererek, ellerinden kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü de tespit edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi