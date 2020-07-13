'Elmastaş' çetesi ile ilgili şok detaylar!

ADANA’da, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştığı belirlenen ve yapılan operasyonla çökertilen 'Elmastaş' çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyon günü, eve giren polisleri gören Zeynep K.’nin, çantasından çıkardığı ve mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu bir kağıdı yırtıp, yutmak isterken yakalandığı öğrenildi. Kağıtta mağdurların isimleri ve verilen 450 bin liralık borç listesi olduğu belirlendi. Zeynep K.'nin, mağdurlara şebekeden olmadığı izlenimi vererek, ellerinden kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü de tespit edildi.