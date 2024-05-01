Elektronik sigarada uranyum tehdidi! Bazı aromalarda iki kat fazla tespit edildi! Uranyum nedir? İşte, uranyumun insan sağlığı üzerindeki etkisi

"ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMI CİDDİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARABİLİR

Uzmanlar, çalışmada hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerden oluşan bir kontrol grubu olmasa da ortaya çıkan bulguların olası sağlık riskleri konusunda yeteri kadar ikna edici olduğunu vurguluyor. Kurşun ve uranyumun vücut gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri bilinirken, elektronik sigara kullanımının gelişme çağındaki gençler için uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili henüz bir veri yok. Ergenlik çağındaki gençler arasında da oldukça yaygın olan elektronik sigara kullanımı, ABD’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor.