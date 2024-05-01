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Elektronik sigarada uranyum tehdidi! Bazı aromalarda iki kat fazla tespit edildi! Uranyum nedir? İşte, uranyumun insan sağlığı üzerindeki etkisi

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#Elektronik Sigara#Elektronik Sigara Kullanıcısı#Elektronik Sigara Uranyum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 12:26

ABD'de bulunan Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi elektronik sigara kullanıcılarını üzecek araştırmaya imza attı. Üniversite tarafından gerçekleştirilen araştırmada, sigara kullanan gençlerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat fazla uranyum tespit edildiği sonucuna ulaşıldı. Araştırmada düzenli olarak e-sigara içen ergenlik çağındaki gençlerin, toksik metallere maruz kaldığı bulgusuna rastlanıldı. Bazı aromaların ise diğerlerine nazaran daha fazla uranyum içerdiği açıklandı.

1/3Elektronik sigarada uranyum tehdidi Bazı aromalarda iki kat fazla tespit edildi Uranyum nedir İşte, uranyumun insan sağlığı üzerindeki etkisi

Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi’nden araştırmacıların 13 ila 17 yaş arasındaki 200 ergenlik çağındaki gençten alınan idrar örnekleri üzerinde yaptığı çalışma, bir aylık süre içinde devamlı elektronik sigara kullanan gençlerde tespit edilen kurşun oranının ayda 1-5 gün kullananlara göre yüzde 30 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Gençlerin idrarında bulunan uranyum oranı karşılaştırıldığında farkın iki katına kadar çıktığı görülürken, şeker aromalı elektronik sigara kullanan gençlerin idrarında ise mentol ya da nane aromalı kullananlara göre daha yüksek uranyum saptandı.

2/3ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMI CİDDİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARABİLİR

"ELEKTRONİK SİGARA KULLANIMI CİDDİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKARABİLİR

Uzmanlar, çalışmada hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerden oluşan bir kontrol grubu olmasa da ortaya çıkan bulguların olası sağlık riskleri konusunda yeteri kadar ikna edici olduğunu vurguluyor. Kurşun ve uranyumun vücut gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri bilinirken, elektronik sigara kullanımının gelişme çağındaki gençler için uzun vadeli sonuçlarıyla ilgili henüz bir veri yok. Ergenlik çağındaki gençler arasında da oldukça yaygın olan elektronik sigara kullanımı, ABD’de ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor.

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3/3URANYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR

URANYUMUN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ NEDİR?

Uranyum, doğada bulunan bir radyoaktif elementtir ve insan sağlığı üzerinde çeşitli etkilere sahip olabilir. İnsanlar uranyumla maruz kalabilecekleri çeşitli yollarla etkileşime girebilirler:

solunum yolu,
su,
gıda yolu,
deri teması.

Uranyumun insan sağlığına etkileri, maruz kalınan miktar, süre ve uranyumun kimyasal formuna bağlı olarak değişebilir. İşçiler, uranyum madenciliği veya uranyum işleme tesislerinde çalışanlar, nükleer enerji üretimi veya nükleer silah testleri gibi faaliyetlerin olduğu bölgelerde yaşayanlar uranyuma daha fazla maruz kalma riski taşırlar.

Uranyumun insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri arasında şunlar bulunur:

  1. Radyoaktivite: Uranyum doğal olarak radyoaktif bir element olduğundan, maruz kalındığında radyasyon yayabilir. Yüksek düzeyde radyasyon maruziyeti, hücrelere zarar verebilir ve kanser riskini artırabilir.

  2. Nefrolopati: Yüksek miktarda uranyum maruziyeti, böbreklere zarar verebilir ve böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu durum "uranyum nefrolopatisi" olarak adlandırılır.

  3. Toksisite: Uranyum, kimyasal olarak toksik olabilir ve hücrelere zarar verebilir. Özellikle solunum yoluyla alındığında, akciğerlere zarar verebilir ve solunum problemlerine neden olabilir.

  4. Yenidoğanlar ve çocuklar: Çocuklar, özellikle yenidoğanlar, yetişkinlere kıyasla uranyuma daha duyarlı olabilir. Bu nedenle, hamilelik sırasında veya küçük çocukların maruz kalma riskinin yüksek olduğu bölgelerdeki uranyum seviyelerine dikkat etmek önemlidir.

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