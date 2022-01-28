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EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPPS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

#EKPSS#EKPSS Tercih#EKPSS Tercih Sonuçları

EKPSS tercih telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. 5-14 Ocak 2022 tarihlerinde alınan tercih işlemleri sonrası adaylar EKPSS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, EKPPS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1/4EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPPS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında tercih başvuruları, bu yıl ocak ayının ilk haftasında başladı ve 14 Ocak'a kadar devam etti. Adaylar şimdi ÖSYM'den gelecek "EKPSS tercih sonuçları açıklandı" duyurusunu bekliyor.

2/4EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPPS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sene 19 Ocak'a kadar alınan EKPSS tercihlerinin sonuçları 26 Ocak'ta erişime açılmıştı.

3/4EKPSS tercih sonuçlarında son durum: EKPPS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

4/4EKPSS başvuru kılavuzu 2022 yayımda

EKPSS başvuru kılavuzu 2022 yayımda

5 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacak olan 2022 EKPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. "2022 Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS), 24 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 27 Ocak - 15 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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#EKPSS#EKPSS Tercih#EKPSS Tercih Sonuçları