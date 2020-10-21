EKPSS tarihi ne zaman? EKPSS 2020 sınav süresi hakkında açıklama
EKPSS tarihi ve sınav süresi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. EKPSS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM yayımladığı takvim içerisinde sınavın kasım ayında yapılacağını duyurdu ve tarihi açıkladı. Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak. İşte 2020 EKPSS tarihi ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
EKPSS başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım’da düzenlenecek. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uyarlamaları ile yapılacak. Sınav süreleri engel durumuna göre değişiklik gösterecek.
2
Abone Ol
EKPSS NE ZAMAN?
EKPSS 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10:15'te başlayacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda sınav ile ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Görme engelliler için grafik ve şekilli soruların sorulmamasına,
İsteyen görme engellilere büyük punto (16 veya 18 punto) ile basılmış soru kitapçığı verilmesi durumunda genel engelliler gibi testleri cevaplayabileceklerine,
İsteyen görme engellilere ise okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanarak, görme dezavantajlarının önüne geçilebileceğine ancak, bu durumda başkasının okuduğunu anlamanın güçlüğünden doğan bir dezavantaj olmaması için sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilmesine,
3
Abone Ol
Genel engellilerden ortopedik engellilerin ellerini kullanmakta zorluk çekenlere işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ancak, bunun için ek süre verilmemesine,
Genel engellilerden CP hastalarının el ve baş hareketlerini sabit tutamamalarından dolayı kendilerinin talep etmesi durumunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verecek görevli atanmasına ve bunlara da görme engelliler gibi ek süre verilmesine,
Genel engelli olup yaygın gelişim bozukluğu veya özgül öğrenme güçlüğü bulunan adaylara ise engel dezavantajını önlemek için sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,
İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanların aynı müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorular ile hazırlanmış testlerde diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı sorulara cevap verebileceklerine ancak, algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,
İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,
Dil ve konuşma engelli adaylara işitme engelli adaylar gibi aynı testin verilebileceğine ancak, algılamada ve öğrenmede zorluk çektikleri için 1/3’ü kadar ek süre verilmesine,
Zihinsel engellilere engel durumlarını dikkate alarak ayrı bir test oluşturulmasına ve sınav süresinin 1/3’ü kadar ek süre verilmesine, okuyucu ve işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan zihinsel engellilere ise sınav süresinin 2/3’ü kadar ek süre verilmesine karar verilmiştir.
Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı % 25 ve üzerinde olan az gören adaylar ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) özel gereksinim düzeyi “Özel gereksinimi vardır (ÖGV)”/Özel Gereksinim Kodu “1” ve üzeri olan adaylara 30 dakika ek süre verilecektir.