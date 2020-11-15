EKPSS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS 2020 soruları ve cevap anahtarı
EKPSS soruları ve cevapları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. EKPSS 2020 yılında 15 Kasım’da saat 10.15’te başladı. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanıyor. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını hesaplamak istiyorlar. Peki EKPSS soruları cevapları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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EKPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. 15 Kasım’da merkezi olarak düzenlenen EKPSS adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sınava giren adaylar sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. 22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı soruları ve cevapları 25 Nisan 2018 tarihinde erişime açılmıştı. İşte EKPSS soruları ve cevapları hakkında detaylar
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EKPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 22 Nisan 2018 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı soruları ve cevapları 25 Nisan 2018 tarihinde saat 16.00’dan itibaren erişime açılmıştı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabildiler.
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DEĞERLENDİRME
EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.