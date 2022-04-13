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EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav yerleri bilgisi nasıl öğrenilir? Gözler ÖSYM duyurular ekranında

#EKPSS#EKPSS Sınav Yerleri#EKPSS Sınav Giriş Belgesi

EKPSS 2022 oturumlarına kısa bir süre kalması nedeniyle adayların sınav yerleri bilgisine yönelik araştırmaları hız kazandı. Sınava katılım sağlayacaklar, ÖSYM duyurular ekranından yapılacak "EKPSS sınav yerleri atamaları tamamlanmıştır." açıklamasını bekliyor. Peki, EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır? Sınav yerleri bilgisi nasıl öğrenilir?

1/4EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır Sınav yerleri bilgisi nasıl öğrenilir Gözler ÖSYM duyurular ekranında

EKPSS 2022 tarihi ÖSYM takvimiyle paylaşılmıştı. Takvim doğrultusunda 24 Nisan 2022 tarihinde 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ve tek oturumda tamamlanacak. 

2/4EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır Sınav yerleri bilgisi nasıl öğrenilir Gözler ÖSYM duyurular ekranında

EKPSS sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. EKPSS sınav yerlerinin sınav tarihine 1 hafta kala (14 Nisan) tarihinden itibaren açıklaması bekleniyor. 

3/4EKPSS sınav yerleri ne zaman açıklanır Sınav yerleri bilgisi nasıl öğrenilir Gözler ÖSYM duyurular ekranında

EKPSS sınava giriş belgeleri online sistem üzerinden yayınlanacak. Sınava giriş belgesi, T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden görüntüleyebilirsiniz.

4/4SINAV SORULARI HAKKINDA BİLGİ

SINAV SORULARI HAKKINDA BİLGİ

Sınavda; adayların öğrenim düzeylerine ve engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Testlerde toplam 60 soru bulunacak ve sınav süresi 60 dakika olacaktır. Adayların engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun hazırlanmış testler, adayların engel durumlarına göre sınav uygulamaları ile gerçekleştirilecektir.

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#EKPSS#EKPSS Sınav Yerleri#EKPSS Sınav Giriş Belgesi