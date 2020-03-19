EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS ne zaman?

Yakın tarihli bazı sınavların ertelenmesi ardından gözler ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan EKPSS 2020 tarihine çevrilmişti, beklenen açıklama geldi. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Takvimde yeni EKPSS 2020 tarihine de yer verildi. 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.