EKPSS ertelendi mi? 2020 EKPSS ne zaman?

EKPSS ertelendi mi? Sorusuna yanıt geldi. Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından bazı sınavlar için erteleme kararı çıktı, ileri bir tarihi ertelenen sınavlardan biri de EKPSS oldu. Peki, 2020 EKPSS ne zaman gerçekleştirilecek?
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1
Yakın tarihli bazı sınavların ertelenmesi ardından gözler ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan EKPSS 2020 tarihine çevrilmişti, beklenen açıklama geldi. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı. Takvimde yeni EKPSS 2020 tarihine de yer verildi. 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
2
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bir Twitter kullanıcısının “EKPSS sınavı 26 ertelenecek mi, bazı ‘ertelenecek’ söylentileri var da ondan soruyorum.” sorusuna "Ertelenecek" yanıtını vermişti.
3
Adaylar, 2019 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzuna saat 13.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Aralık 2019 günü, saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.