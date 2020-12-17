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Haber Giriş: 17 Aralık 2020 - 12:38 | 

EKPSS branş bazında sıralamaları yayınlandı mı? Gözler ÖSYM duyurular sayfasında

EKPSS sonuçları ardından gözler branş bazında sıralamalarına çevrildi. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayınlanacak branş bazında sıralamalara göre tercihte bulunabilecek. Peki, EKPSS branş bazında sıralamaları yayınlandı mı?

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15 Kasım 2020 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) değerlendirme işlemleri tamamlandı. EKPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, puanlarını öğrenen memur adayları şimdi de branş bazında sıralamalarının yayınlanmasını bekliyor.

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KPSS branş bazında sıralamaların 2 hafta içerisinde ÖSYM'nin resmi sayfasından paylaşılması bekleniyor. Adayların branş bazında sıralamaları incelerken göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine ÖSYM'den ulaşabilecek.

3BRANŞ BAZIN SIRALAMA NEDİR
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BRANŞ BAZIN SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

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Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanır.

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