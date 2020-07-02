EKPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte 2020 EKPSS tarihi
EKPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılıyor. Sınav başvuruları 2020 yılında 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında alındı. İşte EKPSS kura başvurularının alınacağı tarih ve detaylar…
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EKPSS başvuru ve sınav tarihi araştırılan konular arasında bulunuyor. EKPSS ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl 11 Ekim’de yapılacak.
EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK? EKPSS 2020 yılında 11 Ekim’de yapılacak. Sınav 10:15’te başlayacak.
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İŞTE EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ
Sınav başvuruları bu yıl ocak ayında alındı. Adaylar işlemlerini 24 Ocak ve 12 Şubat tarihleri aralığında yaptılar. Kura başvuruları se 13 Ekim ve 26 Ekim tarihleri aralığında alınacak. EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuçlar 12 Kasım’da erişime açılacak.