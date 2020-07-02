EKPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte 2020 EKPSS tarihi

EKPSS başvuru ve sınav tarihi araştırılan konular arasında bulunuyor. EKPSS ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl 11 Ekim’de yapılacak.



EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

EKPSS 2020 yılında 11 Ekim’de yapılacak. Sınav 10:15’te başlayacak.